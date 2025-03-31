Об этом уникальном случае сообщили в Одесской областной клинической больнице, передает 24 Канал.

Также на тему "Сенсационная правда" о вакцинах: разбираем манипуляции Голубовской

Уникальная операция на сердце младенца

Из-за врожденной патологии сердца – тетраду Фалло – ребенку требовалась сложная операция. Однако после ее проведения возникло осложнение: сердце младенца сокращалось лишь 70 раз в минуту, тогда как нормой для этой возрастной группы является 120 ударов. Такое состояние представляло серьезную угрозу для жизни.

Это означало одно – каждая минута промедления могла стоить жизни,

– отметили в больнице.

Медики приняли решение немедленно установить специальный электрод в проводящую систему сердца, чтобы вернуть физиологический ритм.

Особенностью этого случая стало то, что малыш на время операции весил всего 6 килограммов. По словам одесских врачей, это самый маленький по весу ребенок в мире, которому удалось успешно провести такую сложную манипуляцию.

"И это стало возможным благодаря опыту и блестящей командной работе одесских врачей. Сегодня этот маленький боец дышит ровно, его сердце бьется в правильном ритме. Он получил шанс на полноценную и качественную жизнь", – отметили специалисты больницы.

В Департаменте здравоохранения Одесской ОГА достижения одесских медиков назвали "историческим прорывом в сфере кардиохирургии". Интерес к этому случаю имеют международные эксперты. В частности, одесских врачей пригласили в Чикагский университет для публикации описания процедуры в ведущих медицинских журналах.