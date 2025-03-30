На самом деле исследование, на которое она ссылается, подтверждает обратное: вероятность тяжелых осложнений после заражения коронавирусом в десятки и сотни раз превышает риски после вакцинации. Однако Голубовская выборочно интерпретирует данные, чтобы создать представление об опасности прививок. 24 Канал разбирает эту манипуляцию подробнее.
Смотрите также У ЦРУ появилась приоритетная теория происхождения COVID-19
Что заявила Ольга Голубовская
Голубовская утверждает, что вакцинация от коронавируса может быть связана с ростом риска сердечно-сосудистых, гематологических и неврологических заболеваний. По ее словам, в исследовании якобы подтвердили:
- рост риска миокардита после мРНК-вакцин на 610%;
- рост риска острого рассеянного энцефаломиелита на 378%;
- повышенный риск синус-тромбоза после векторной вакцины на 323%;
- увеличение вероятности синдрома Гийена-Барре на 249%.
При этом Голубовская признает, что речь идет лишь о статистическом росте, а не о доказанной причинно-следственной связи.
Опровержение: что говорит наука
Биолог Дмитрий Демаш отмечает, что приведенные Голубовской выводы являются искаженными, а сами результаты исследования указывают на обратное. И собственно, если перейти на первоисточник и изучить данные исследования, – это очевидно. Более того, исследование не является новым. Сенсационность, которую создает Голубовская – неоправданна.
В исследовании четко указано, что риски после COVID-19 значительно выше. В научной работе, которую Голубовская использовала для запугивания, пишут совершенно противоположное:
Вероятность развития таких состояний, как синдром Гийена-Барре, миокардит или острый рассеянный энцефаломиелит, выше после заражения SARS-CoV-2, чем после вакцинации.
А риск неврологических осложнений после COVID-19 превышает аналогичный риск после вакцинации в 617 раз. Это прямо подтверждает пользу прививки.
Исследование не выявило новых побочных эффектов. Все обсуждаемые риски,, уже были известны еще в 2021 году и внесены в инструкции к вакцинам.
Методология исследования учитывает период 2015–2019 годов для сравнения частоты болезней, однако много факторов изменилось: сам COVID-19, карантинные ограничения, изменения в доступе к медицине. Это создает статистический "шум", что может влиять на результаты, отметил биолог Александр Панчин.
Какие манипуляции использует Голубовская
- Искажение контекста исследования
Выводы исследования свидетельствуют о том, что преимущества вакцинации значительно превышают риски. Однако Голубовская сосредотачивается только на побочных эффектах, игнорируя главный месседж научной работы.
- Использование процентов без реальных чисел
Например, рост риска энцефаломиелита на 378% звучит страшно, но в абсолютных цифрах это означает 7 случаев на 40 миллионов доз, что является мизерной вероятностью.
- Игнорирование базового уровня риска
В исследовании указано, что риск тромбозов после второй дозы AstraZeneca не отличается от базового уровня. Также риск тромбозов после мРНК-вакцин вообще не превышал естественный фон.
- Замалчивание пользы вакцинации
Все научные данные указывают на то, что риски тяжелых последствий COVID-19 значительно выше возможных осложнений после вакцинации. Однако Голубовская эти факты не упоминает.