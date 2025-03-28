Однако критики вакцин исказили выводы исследования, заявляя, что вакцины якобы опаснее самой болезни, об этом написал биолог Александр Панчин, передает 24 Канал.

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Какие результаты исследования на самом деле

Важно обращаться к первоисточнику, чтобы понять, какие выводы действительно можно сделать. Вот две ключевые цитаты из этого исследования:

Исследования показали, что вероятность развития исследуемых состояний, таких как синдром Гийена-Барре, миокардит или острый диссеминированный энцефаломиелит (ADEM), выше после заражения SARS-CoV-2, чем после вакцинации.

Риск возникновения неврологических осложнений после острой инфекции SARS-CoV-2 был до 617 раз выше, чем после вакцинации от COVID-19, что свидетельствует о том, что польза от вакцинации значительно превышает возможные риски.

Эти данные базируются на обзоре научной литературы, и они прямо указывают на то, что риски, связанные с самой инфекцией SARS-CoV-2, намного превышают возможные риски от использования вакцин.

Были ли обнаружены катастрофические побочные эффекты вакцин

Исследование не выявило доказательств того, что вакцины вызывают какие-то катастрофические побочные эффекты. В рамках этой работы ученые анализировали частоту различных заболеваний в течение 42 дней после вакцинации, сравнивая эти показатели с данными за 2015 – 2019 годы в тех же регионах.

Однако важно учитывать контекст:

Появление COVID-19. Само заболевание повышает риск многих болезней. Изменения образа жизни. Периоды самоизоляции и дистанционной работы могли способствовать снижению физической активности. Изменения в доступе к медицине. Пациенты реже стали обращаться за медицинской помощью, что могло повлиять на статистику.

Ключевая проблема заключается в том, что в исследовании отсутствует прямое сравнение вакцинированных и невакцинированных людей при одинаковых условиях. Это затрудняет возможность делать однозначные выводы. Зато исследование анализировало старые данные, которые могли быть искажены внешними факторами, такими как изменения в системе здравоохранения или поведении пациентов.

Если кто-то использует это исследование как аргумент против вакцинации, стоит помнить, что его выводы прямо указывают в пользу вакцинации, ведь риски после болезни в разы выше. Например, риск неврологических осложнений после острой инфекции SARS-CoV-2 превышал таковой после вакцинации до 617 раз.

Таким образом, статья в Vaccines – это не доказательство вреда вакцин, а наоборот, подтверждение их эффективности и безопасности.