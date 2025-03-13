О том, как возникает пневмония, ее виды, протоколы лечения и процесс восстановления 24 Каналу рассказал врач-пульмонолог медицинского центра Святой Параскевы Андрей Середюк.

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Люди болеют пневмонией в течение всего года, однако с октября по апрель возрастает количество обращений и их выявление. Это связано с тем, что растет количество инфекционных заболеваний, поскольку люди чаще находятся в тесных коллективах, замкнутых помещениях, где при близких контактах проще происходит распространение вирусов или бактерий.

Почему возникает пневмония

Легочная ткань является хрупкой и уязвимой к поражению различными бактериями или вирусами. При их размножении возникает воспаление, и происходит отек и накопление жидкости. Пораженная частица легкого перестает функционировать. В ней прекращается газообмен, и кислород из воздуха не поступает в кровь.

Чем большая площадь легких поражена, тем хуже они выполняют свою функцию. От этого начинают страдать другие органы и системы.

Андрей Середюк "Пневмонию можно сравнить с открытой раной ведь, несмотря на то, что легкие способны хорошо заживать и восстанавливаться, как для заживления открытой раны, так и для полного восстановления легочной ткани надо довольно много времени."

Диагностика пневмонии

Боль является для нас основным симптомом серьезной болезни. Но легкие не болят, ведь в них нет нервных окончаний. При пневмонии, даже значительной, пациент часто вообще не имеет никакого болевого ощущения, и может даже не кашлять, поскольку в легких нет кашлевых рецепторов.

Поэтому эта болезнь может протекать скрыто, без ярких симптомов. По статистике пневмония имеет первенство среди других инфекционных болезней, потому что на нее приходится значительная доля от всех обращений к врачам, госпитализаций и смертности. Именно поэтому воспаление легких является очень серьезным заболеванием, о котором ходит много опасных мифов.

Вирусная пневмония

Вирусную пневмонию часто обнаруживают случайно – во время осмотра, прохождения рентгена, УЗИ, КТ. Ее симптомы похожи на симптомы простуды, гриппа или ковида: кашель, одышка, боль в груди, при прослушивании можно услышать свисты, хрипы.

Важным при пневмонии является измерение уровня кислорода в крови (сатурации). Он в норме составляет 95 – 100%, и его резкое падение является признаком тяжелого воспаления легких. Лечение вирусной пневмонии проходит по тому же протоколу, что и при ОРВИ, поскольку очень часто не существует какого-то особого способа борьбы с вирусом.

Андрей Середюк "При этой форме воспаления легких не имеет смысла назначать антибиотик. Врачу достаточно следить за пациентом, уровнем сатурации, контролировать появление одышки, проводить симптоматическую терапию."

Бактериальная пневмония

Бактериальная пневмония развивается резко – при абсолютно нормальном самочувствии вдруг поднимается температура, появляется одышка, кашель, иногда с мокротой желтого или зеленого цвета, тошнота, может резко падать уровень кислорода.

При таких симптомах нужно немедленно обратиться к семейному врачу или терапевту, который осмотрит пациента, направит на общий анализ крови, рентген, УЗИ, а в сомнительных случаях – на КТ. Компьютерная томография на сегодня является самым точным методом визуализации легких.

Также стоит сделать тест на ковид и грипп для быстрого выявления этих вирусных инфекций. Если пациент имеет хроническое легочное заболевание или лечится в больнице, то еще до назначения антибиотика нужно провести бактериологическое исследование мокроты – для выявления возбудителя и определения его чувствительности к препаратам.

При выявленной бактериальной пневмонии врач должен сразу назначить антибиотик, отдавая предпочтение самым простым из них – пенициллинам. Постоянно контролируя состояние пациента, врач реагирует на изменения, и может изменить антибиотики на более сильные, если предыдущие не подействовали в течение 48 – 72 часов.

Андрей Середюк "Внутримышечное введение антибиотиков не имеет существенных преимуществ над таблетками или капсулами, поэтому его не следует использовать во время лечения дома. Если пациент не способен глотать таблетки или его состояние ухудшается, тогда врач направляет его в больницу и там ему проводится внутривенное введение антибактериальных препаратов."

Польза или вред отхаркивающих средств и ингаляций

Распространенным мифом является мнение о том, что отхаркивающие лекарственные средства ускоряют выздоровление больного пневмонией, потому что будто разжижают мокроту. На самом деле без них можно полностью обойтись, поскольку они никак не влияют на результат лечения, а просто делают кашель влажным.

Таким образом мы просто маскируем симптомы, и можем не увидеть эффекта от приема антибиотиков. Неуместной при лечении является также ингаляционная терапия. Популярные сейчас ингаляционные гормоны, дезинфектанты, различные растворы никоим образом не влияют на лечение пневмонии, и иногда могут даже навредить.

Когда нужна госпитализация при пневмонии

Госпитализация необходима при значительном падении уровня кислорода, когда сатурация уменьшается до 90% и меньше. Также если у пациента большое количество сопутствующих болезней, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические или гематологические заболевания и тому подобное. Обычно это пациенты старшего возраста, которым более 65 лет.

Пневмония может вызвать проблемы с центральной нервной системой, что проявляется головокружением или даже нарушением сознания. При этом уровень кислорода в крови может оставаться еще нормальным, однако высвобождается значительное количество токсинов, которые действуют на головной мозг.

Андрей Середюк "Из-за этого наблюдается некоторая заторможенность пациента, он медленнее реагирует на то, что происходит вокруг. Это всегда является плохим сигналом, и при появлении подобных симптомов пациенты должны быть госпитализированы как можно скорее."

Какова продолжительность лечения больного пневмонией в стационаре

Лечение в стационаре заключается прежде всего в том, чтобы в первую очередь повысить уровень кислорода в крови. При бактериальной пневмонии как можно скорее назначаются антибиотики. Предоставляется лечение или профилактика осложнений, например образования тромбов, формирования пролежней, проблем с желудком или другими органами.

Продолжительность лечения может быть разной. Кому-то достаточно три дня побыть в больнице для устойчивой положительной динамики, а дальше можно продолжать принимать таблетки дома, а в некоторых случаях выписка происходит через две недели.

Восстановление после пневмонии

Во время домашнего лечения пневмонии нужно ограничивать физические нагрузки, но не оставаться постоянно в постели. Существует правило, что пневмонии не любят длительного лежания, поскольку тогда возникает больше осложнений.

То есть двигаться при пневмонии – это хорошо. Но без значительных нагрузок, потому что организм вместо того, чтобы преодолевать последствия пневмонии, будет тратить запасы сил и энергии. Это может продлить продолжительность восстановления после болезни.

Пневмония – не простуда, после которой мы можем выздороветь за день – два. Пневмония – это серьезный системный воспалительный процесс в нашем теле. И последствия этой болезни ощущаются людьми еще в течение недель, а иногда и через 2 – 3 месяца после успешного завершения лечения.

Все это время могут беспокоить слабость, усталость, повышение температуры, потливость, сонливость, изменение аппетита. Важно понимать то, что пока легочная ткань полностью не регенерирует, не восстановится, вы еще будете чувствовать себя ослабленными и, к сожалению, благоприятными к новым инфекциям. Поэтому в период восстановления очень важно беречь себя и свои силы.

