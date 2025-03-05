Длительные проявления таких симптомов могут свидетельствовать о попадании пищеварительных соков из желудка в другие органы тела и вызвать развитие ГЭРБ – гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, распространенного заболевания, выявление и лечение которого является достаточно проблематичным именно из-за обманчивости симптомов.

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Так к кому обращаться за помощью, и какие существуют методы диагностики, лечения и профилактики ГЭРБ в современной медицине? Доктор медицинских наук, врач-хирург больницы Медицинского центра Св. Параскевы во Львове Алексей Велигоцкий ответил 24 Каналу на эти вопросы.

Коварство симптомов ГЭРБ

Больные с такими симптомами прежде всего обращаются за помощью к терапевту, лору, пульмонологу, кардиологу. Эти специалисты могут не сразу заметить основную причину, ведь такие симптомы часто свидетельствуют и об обычной простуде или воспалении. Однако, если после лечения симптомы возвращаются, это может быть основанием для подозрения на ГЭРБ и обращения к гастроэнтерологу.

Однако даже врач-гастроэнтеролог после эндоскопического исследования не всегда может увидеть ГЭРБ. На микроскопическом уровне болезнь возможно диагностировать только на экспертном оборудовании.

Алексей Велигоцкий "Поэтому для ее своевременного диагностирования очень важны профессионализм, опытность врача и качество медицинского оборудования. На обычном оборудовании поражения пищевода и его изменения можно заметить только на более поздних стадиях развития болезни".

Почему возникает ГЭРБ

Причины возникновения болезни – чисто механические, а не воспалительные, это следствие изменения расположения внутренних органов. Желудок отделен от пищевода специальным сфинктером, своего рода клапаном, этот естественный замок не дает содержимому желудка попадать в пищевод.

Однако, в частности из-за сидячего образа жизни, диафрагма постепенно расслабляется и внутрибрюшное давление постепенно выталкивает желудок через отверстие в диафрагме в грудную полость, а пищеварительный сок в пищевод и далее в горло.

Кислота, которая способна растворять гвозди, постепенно поражает нежные стенки сначала пищевода, а затем других органов. Когда этот клапан совсем перестает функционировать, устранить проблему препаратами невозможно, лекарства только уменьшат ощущение симптомов.

Как вылечить ГЭРБ

"Отремонтировать" этот замок можно, вернув правильное расположение органов. На начальных стадиях болезни может помочь изменение ведения образа жизни – с сидячего на более подвижный, а также постоянное укрепление мышечного тонуса.

Алексей Велигоцкий "При запущенной ГЭРБ физическая нагрузка только ухудшит физическое состояние пациента, в этом случае ему поможет только оперативное вмешательство без ожидания образования грыжи или других осложнений".

Можно годами регулярно посещать врача, получать симптоматическое лечение и придерживаться определенного стиля жизни для снятия проявлений. Но если клапан не работает, с каждым годом состояние пациента непременно будет ухудшаться, болезнь будет вызывать все новые и новые осложнения для пищеварительной системы, сердца, легких, даже для ротовой полости, смягчая зубную эмаль, могут появиться диафрагмальная грыжа, или даже рак.

Современный протокол проведения такой операции, которая проводится лапароскопическим методом, заключается в том, чтобы уплотнить и укрепить клапан, который не позволит проникновению желудка в грудную клетку и препятствовать излиянию пищеварительного сока в пищевод.

В этот же день, иногда на следующий, пациент после операции возвращается домой и, следуя рекомендациям, продолжает здоровый и подвижный образ жизни.

Жить с ГЭРБ рискованно из-за возможных осложнений. Для профилактики болезни рецепт простой и неизменный – больше активности, меньше сидения, умеренные, но регулярные физические нагрузки, прогулки, вкусная, но здоровая пища. Но при появлении симптомов нужно вовремя обратиться за помощью. Профессиональный подход, качественная диагностика и при необходимости эффективная операция вернет к обычной жизни без боли.