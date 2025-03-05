Тривалі прояви таких симптомів можуть свідчити про потрапляння травних соків зі шлунку в інші органи тіла та спричинити розвиток ГЕРХ – гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поширеного захворювання, виявлення та лікування якого є досить проблематичним саме через оманливість симптомів.

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То ж до кого звертатися за допомогою, та які існують методи діагностики, лікування й профілактики ГЕРХ в сучасній медицині? Доктор медичних наук, лікар-хірург лікарні Медичного центру Св. Параскеви у Львові Олексій Велігоцький відповів 24 Каналу на ці питання.

Підступність симптом ГЕРХ

Хворі з такими симптомами насамперед звертаються за допомогою до терапевта, лора, пульмонолога, кардіолога. Ці спеціалісти можуть не відразу помітити основну причину, адже такі симптоми часто свідчать і про звичайну застуду чи запалення. Проте, якщо після лікування симптоми повертаються, це може бути підставою для підозри на ГЕРХ та звернення до гастроентеролога.

Проте навіть лікар-гастроентеролог після ендоскопічного дослідження не завжди може побачити ГЕРХ. На мікроскопічному рівні хворобу можливо діагностувати лише на експертному обладнанні.

Олексій Велігоцький "Тому для її вчасного діагностування дуже важливими є фаховість, досвідченість лікаря та якість медичного обладнання. На звичайному обладнанні ураження стравоходу та його зміни можна помітити лише на пізніших стадіях розвитку хвороби".

Чому виникає ГЕРХ

Причини виникнення хвороби – чисто механічні, а не запальні, це наслідок зміни розташування внутрішніх органів. Шлунок відділений від стравоходу спеціальним сфінктером, свого роду клапаном, цей природний замок не дає вмісту шлунку потрапляти у стравохід.

Однак, зокрема через сидячий спосіб життя, діафрагма поступово розслабляється та внутрішньочеревний тиск поступово виштовхує шлунок через отвір в діафрагмі до грудної порожнини, а травний сік до стравоходу та далі до горла.

Кислота, яка здатна розчиняти цвяхи, поступово вражає ніжні стінки спочатку стравоходу, а згодом інших органів. Коли цей клапан зовсім перестає функціонувати, усунути проблему препаратами неможливо, ліки лише зменшать відчуття симптомів.

Як вилікувати ГЕРХ

"Відремонтувати" цей замок можна, повернувши правильне розташування органів. На початкових стадіях хвороби може допомогти зміна ведення способу життя – з сидячого на більш рухливий, а також постійне укріплення м’язового тонусу.

Олексій Велігоцький "При задавненій ГЕРХ фізичне навантаження лише погіршить фізичний стан пацієнта, в цьому випадку йому допоможе тільки оперативне втручання без очікування на утворення грижі чи інших ускладнень".

Можна роками регулярно відвідувати лікаря, отримувати симптоматичне лікування та дотримуватися певного стилю життя для зняття проявів. Але якщо клапан не працює, з кожним роком стан пацієнта неодмінно погіршуватиметься, хвороба спричинятиме все нові й нові ускладнення для травної системи, серця, легень, навіть для ротової порожнини, пом’якшуючи зубну емаль, можуть з’явитися діафрагмальна кила, або навіть рак.

Сучасний протокол проведення такої операції, яка проводиться лапароскопічним методом, полягає в тому, щоб ущільнити та зміцнити клапан, який не дозволятиме проникненню шлунку до грудної клітини та перешкоджатиме виливанню травного соку до стравоходу.

В цей же день, інколи на наступний, пацієнт після операції повертається додому і, дотримуючись рекомендацій, продовжує здоровий та рухливий спосіб життя.

Жити з ГЕРХ ризиковано через можливі ускладнення. Для профілактики хвороби рецепт простий та незмінний – більше активності, менше сидіння, помірні, але регулярні фізичні навантаження, прогулянки, смачна, але здорова їжа. Але при появі симптомів потрібно вчасно звернутися за допомогою. Фаховий підхід, якісна діагностика та за потреби ефективна операція поверне до звичайного життя без болю.