Проте критики вакцин перекрутили висновки дослідження, заявляючи, що вакцини нібито небезпечніші за саму хворобу, про це написав біолог Олександр Панчін, передає 24 Канал.

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Які результати дослідження насправді

Важливо звертатися до першоджерела, щоб зрозуміти, які висновки справді можна зробити. Ось дві ключові цитати з цього дослідження:

Дослідження показали, що ймовірність розвитку досліджуваних станів, таких як синдром Гієна-Барре, міокардит або гострий дисемінований енцефаломієліт (ADEM), вища після зараження SARS-CoV-2, ніж після вакцинації.

Ризик виникнення неврологічних ускладнень після гострої інфекції SARS-CoV-2 був до 617 разів вищим, ніж після вакцинації від COVID-19, що свідчить про те, що користь від вакцинації значно перевищує можливі ризики.

Ці дані базуються на огляді наукової літератури, і вони прямо вказують на те, що ризики, пов’язані з самою інфекцією SARS-CoV-2, набагато перевищують можливі ризики від використання вакцин.

Чи були виявлені катастрофічні побічні ефекти вакцин

Дослідження не виявило доказів того, що вакцини спричиняють якісь катастрофічні побічні ефекти. У рамках цієї роботи науковці аналізували частоту різних захворювань протягом 42 днів після вакцинації, порівнюючи ці показники з даними за 2015 – 2019 роки в тих самих регіонах.

Проте важливо враховувати контекст:

Поява COVID-19. Саме захворювання підвищує ризик багатьох хвороб. Зміни способу життя. Періоди самоізоляції та дистанційної роботи могли сприяти зниженню фізичної активності. Зміни у доступі до медицини. Пацієнти рідше почали звертатися за медичною допомогою, що могло вплинути на статистику.

Ключова проблема полягає в тому, що в дослідженні відсутнє пряме порівняння вакцинованих та невакцинованих людей за однакових умов. Це ускладнює можливість робити однозначні висновки. Натомість дослідження аналізувало старі дані, які могли бути спотворені зовнішніми чинниками, такими як зміни в системі охорони здоров'я чи поведінці пацієнтів.

Якщо хтось використовує це дослідження як аргумент проти вакцинації, варто пам’ятати, що його висновки прямо вказують на користь вакцинації, адже ризики після хвороби в рази вищі. Наприклад, ризик неврологічних ускладнень після гострої інфекції SARS-CoV-2 перевищував такий після вакцинації до 617 разів.

Таким чином, стаття в Vaccines – це не доказ шкоди вакцин, а навпаки, підтвердження їхньої ефективності та безпеки.