Вторинна фаза клінічних досліджень FMT була проведена в Онкологічному центрі Фреда Хатча в США. Це дослідження продовжує аналізувати вплив мікробіому на відновлення пацієнтів після трансплантації стовбурових клітин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Communications.

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Нове дослідження трансплантації фекальної мікробіоти

Перед тим як препарат отримає дозвіл на клінічне застосування, він повинен пройти три фази клінічних випробувань.

Кишковий мікробіом можна розглядати як окремий орган, який відіграє важливу роль в імунній системі. Процес трансплантації стовбурових клітин негативно впливає на мікробіом, і ми прагнемо з'ясувати, чи зможе FMT відновити мікробне різноманіття і сприяти росту корисних бактерій, що підтримують здоров'я імунної системи,

– пояснив провідний автор дослідження доктор Армін Рашиді.

У ході терапії 20 пацієнтів, які перенесли трансплантацію стовбурових клітин від донорів, отримували FMT тричі на день протягом тижня у формі капсул з очищеними колоніями мікроорганізмів, які добули зі зразків калу трьох здорових донорів.

Простий та безпечний спосіб покращити імунітет

Дослідження дало три важливі висновки.

По-перше, метод донорства має значення: мікробіоти трьох донорів по-різному приживалися в організмах реципієнтів. Мікробіота "донора № 3" прижилася в 67% випадків, що говорить про те, що 67% мікробів після FMT були ідентифіковані як такі, що походять від цього донора. Крім того, в мікробіомі успішного донора був відзначений високий рівень Bifidobacterium adolescentis.

По-друге, різноманітність мікробіоти у пацієнта впливає на успіх процедури. Вчені припускають, що менш різноманітна мікробіота кишківника до FMT може сприяти кращому приживленню трансплантованих мікробів.

По-третє, FMT є безпечним методом. Трансплантація мікробіоти пройшла без ускладнень навіть у пацієнтів з вираженим імунодефіцитом, при цьому передача мільйонів живих мікробів не призвела до інфекцій. Це пов'язано з використанням "корисних" мікробів від здорових донорів. У деяких видів мікробів рівень приживлення становив 100%.

Отримані результати мають важливе значення для наступного великого рандомізованого дослідження, яке активно набирає пацієнтів. У рамках цього дослідження планується збирати інформацію про те, як FMT впливає на результати лікування: кількість госпіталізацій, частота інфекцій, а також зміни в якості життя та виживанні. У дослідженні візьмуть участь 126 пацієнтів.