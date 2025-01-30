Вторичная фаза клинических исследований FMT была проведена в Онкологическом центре Фреда Хатча в США. Это исследование продолжает анализировать влияние микробиома на восстановление пациентов после трансплантации стволовых клеток, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Communications.

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Новое исследование трансплантации фекальной микробиоты

Перед тем как препарат получит разрешение на клиническое применение, он должен пройти три фазы клинических испытаний.

Кишечный микробиом можно рассматривать как отдельный орган, который играет важную роль в иммунной системе. Процесс трансплантации стволовых клеток негативно влияет на микробиом, и мы стремимся выяснить, сможет ли FMT восстановить микробное многообразие и способствовать росту полезных бактерий, поддерживающих здоровье иммунной системы,

– объяснил ведущий автор исследования доктор Армин Рашиди.

В ходе терапии 20 пациентов, перенесших трансплантацию стволовых клеток от доноров, получали FMT трижды в день в течение недели в форме капсул с очищенными колониями микроорганизмов, которые добыли из образцов кала трех здоровых доноров.

Простой и безопасный способ улучшить иммунитет

Исследование дало три важных вывода.

Во-первых, метод донорства имеет значение: микробиоты трех доноров по-разному приживались в организмах реципиентов. Микробиота "донора № 3" прижилась в 67% случаев, что говорит о том, что 67% микробов после FMT были идентифицированы как такие, происходящие от этого донора. Кроме того, в микробиоме успешного донора был отмечен высокий уровень Bifidobacterium adolescentis.

Во-вторых, разнообразие микробиоты у пациента влияет на успех процедуры. Ученые предполагают, что менее разнообразная микробиота кишечника до FMT может способствовать лучшему приживлению трансплантированных микробов.

В-третьих, FMT является безопасным методом. Трансплантация микробиоты прошла без осложнений даже у пациентов с выраженным иммунодефицитом, при этом передача миллионов живых микробов не привела к инфекциям. Это связано с использованием "полезных" микробов от здоровых доноров. У некоторых видов микробов уровень приживления составлял 100%.

Полученные результаты имеют важное значение для следующего крупного рандомизированного исследования, которое активно набирает пациентов. В рамках этого исследования планируется собирать информацию о том, как FMT влияет на результаты лечения: количество госпитализаций, частота инфекций, а также изменения в качестве жизни и выживании. В исследовании примут участие 126 пациентов.