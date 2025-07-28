Полиция начала расследование. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию в Полтавской области.

Смотрите также На Волыни полицейские спасли подростка, который порезал себя и потерял много крови

Что известно о смерти ребенка в больнице Полтаве?

Сообщение о смерти девочки полиция получила от медиков. Соответствующее заявление также написали родители ребенка.

Трагедия произошла в воскресенье, 27 июля, примерно в 10:30 в одном из медицинских учреждений Полтавы.

Полиция открыла уголовное производство.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

Причины и обстоятельства смерти ребенка пока неизвестны, их выясняет следствие.

Напомним, что на днях в Чернигове на водоеме трагически погиб 3-летний мальчик, который отдыхал там с мамой. Из воды его достали отдыхающие.

Медики провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти ребенка не смогли.