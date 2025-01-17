Останнє дослідження вчених з Гонконгського університету підтвердило, що натуральна клітковина, яка міститься в овочах, бобових і злаках, може поліпшити імунітет і допомогти організму протистояти вірусам, включаючи грип, повідомляє 24 Канал.

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Ці наукові роботи показали, що клітковина запускає мікробіотичну реакцію, стимулюючи виробництво речовин, які сприяють боротьбі з інфекціями.

Як це працює

Коли клітковина потрапляє в кишківник, корисні бактерії починають її ферментувати, що призводить до утворення коротколанцюгових жирних кислот (КЛЖК) – молекул, які посилюють імунну відповідь. Ці кислоти переміщуються по організму через кровообіг, активуючи імунні клітини та зменшуючи запальні процеси.

Дослідження охопило різні віруси, включаючи:

Грип А (IAV): зменшення тяжкості симптомів.

Респіраторно-синцитіальний вірус (RSV): зниження запалення в легенях.

SARS-CoV-2: придушення реплікації вірусу в клітинах.

У пацієнтів з грипом часто спостерігали брак бактерій, які виробляють КЛЖК, таких як Faecalibacterium prausnitzii та Ruminococcus spp. Однак у випадку деяких прихованих інфекцій (наприклад, ВІЛ) вплив КЛЖК виявився зворотним, загострюючи запальні процеси.

Чому це важливо

Клітковина не є заміною вакцинам, але вона допомагає імунній системі краще реагувати на інфекції. Це особливо важливо для вірусів, проти яких не існує специфічної вакцини або лікування. КЛЖК активують рецептори імунних клітин, регулюють рівень запалення та сприяють підтримці здоров’я дихальних шляхів.

Ось мінімальні рекомендації щодо споживання клітковини від дослідників:

Чоловікам необхідно 30 – 38 г клітковини на день (це приблизно еквівалентно одному огірку або чашці броколі).

Жінкам рекомендується 21 – 25 г.

Дітям – 19 – 25 г.

Найкращі джерела клітковини: яблука, банани, ягоди, цибуля, сочевиця, нут, злаки, горіхи та насіння. Клітковина може полегшити перебіг вірусних інфекцій, таких як грип, і сприяти підвищенню захисту дихальних шляхів, підвищуючи ефективність вакцин.

Якщо ваш раціон буде багатий клітковиною, можливо, вам не знадобиться приймати антибіотики, і ваша імунна система зможе впоратися з вірусами самостійно в розпал сезонних епідемій, стверджують дослідники.