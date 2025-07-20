Про діагноз повідомили низка американських ЗМІ, зокрема The Guardian і The Washington Post. Детальніше про цей стан розповідає 24 Канал. Він характерний для людей старшого віку та часто зустрічається серед населення США.

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Що таке хронічна венозна недостатність (ХВН)?

ХВН виникає, коли венозні клапани не справляються зі своєю функцією – замість того, щоб спрямовувати кров до серця, вона накопичується в ногах.

Серед основних симптомів:

  • набряки в ділянці щиколоток або стоп;
  • біль і важкість у ногах;
  • поколювання або печіння;
  • варикозне розширення вен;
  • у важких випадках — утворення виразок.

За словами судинної хірургині Аліші Оропалло, іноді така недостатність може бути лише симптомом більш глибоких проблем – наприклад, із серцем або печінкою.

Фактори ризику: хто у зоні ураження

Розвитку ХВН сприяють:

  • вік;
  • спадковість;
  • надмірна вага;
  • тривале стояння або сидіння;
  • перенесені тромбози чи запалення вен;
  • вагітність.

Зауважте. Це досить поширене захворювання, за оцінками лікарів NYU Langone Health, від 10% до 30% американців мають ту чи іншу форму ХВН.

Як лікують цей стан?

Більшість випадків лікуються консервативно. Основні рекомендації:

  • носіння компресійного трикотажу;
  • регулярні фізичні навантаження;
  • підняття ніг;
  • контроль ваги.

У разі погіршення стану можливо малоінвазивне втручання – закриття пошкоджених вен, аби перерозподілити кровотік на здорові судини.