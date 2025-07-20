О диагнозе сообщили ряд американских СМИ, в частности The Guardian і The Washington Post. Подробнее об этом состоянии рассказывает 24 Канал. Оно характерно для людей старшего возраста и часто встречается среди населения США.
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Что такое хроническая венозная недостаточность (ХВН)?
ХВН возникает, когда венозные клапаны не справляются со своей функцией – вместо того, чтобы направлять кровь к сердцу, она накапливается в ногах.
Среди основных симптомов:
- отеки в области лодыжек или стоп;
- боль и тяжесть в ногах;
- покалывание или жжение;
- варикозное расширение вен;
- в тяжелых случаях - образование язв.
По словам сосудистого хирурга Алиши Оропалло, иногда такая недостаточность может быть лишь симптомом более глубоких проблем – например, с сердцем или печенью.
Факторы риска: кто в зоне поражения
Развитию ХВН способствуют:
- возраст;
- наследственность;
- избыточный вес;
- длительное стояние или сидение;
- перенесенные тромбозы или воспаления вен;
- беременность.
Обратите внимание. Это довольно распространенное заболевание, по оценкам врачей NYU Langone Health, от 10% до 30% американцев имеют ту или иную форму ХВН.
Как лечат это состояние?
Большинство случаев лечатся консервативно. Основные рекомендации:
- ношение компрессионного трикотажа;
- регулярные физические нагрузки;
- поднятие ног;
- контроль веса.
В случае ухудшения состояния возможно малоинвазивное вмешательство – закрытие поврежденных вен, чтобы перераспределить кровоток на здоровые сосуды.