Визначити, чи настала у жінки менопауза, можна за допомогою спеціального тесту. Його проводять або до початку клімактеричного періоду, або при появі перших ознак, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.
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Кому може бути корисний тест на менопаузу
Таке дослідження рекомендоване жінкам, які підозрюють зміни у своєму репродуктивному стані. Особливу увагу варто приділити тесту, якщо відсутня вагітність за бажання завагітніти або спостерігаються нові, незвичні симптоми, такі як:
- нерегулярний цикл;
- сухість слизових;
- приливи жару;
- відчуття ознобу;
- нічна пітливість;
- розлади сну;
- перепади настрою;
- зниження лібідо;
- збільшення маси тіла;
- випадання волосся;
- сухість шкіри;
- втрата пружності грудей.
Як підготуватися до тесту на менопаузу
Для домашнього виконання тесту особливої підготовки не потрібно. Однак при плануванні дослідження через медичну установу доцільно проконсультуватися з лікарем. Він уточнить симптоми, зміни в організмі, історію хвороб, а також використання ліків або засобів контрацепції.
Якщо тест проводиться на основі аналізу крові, можуть бути надані такі рекомендації:
- здача крові натщесерце;
- скасування гормональних препаратів за добу до аналізу;
- уникнення стресів і фізичних навантажень за кілька годин до дослідження;
- відмова від куріння за кілька годин до здачі крові.
Як проходить тест на менопаузу
Визначення менопаузи, як і тести на вагітність, здійснюється двома способами – за сечею або за кров'ю. Обидва методи спрямовані на аналіз рівня естрадіолу та фолікулостимулюючого гормону (ФСГ).
Тест виконується при наявності підозрілих симптомів. Ідеально проводити його в перший тиждень циклу. Для точності через тиждень після першого аналізу рекомендується повторити дослідження. Якщо цикл нерегулярний, тест може проводитися в будь-який день.
Як правильно інтерпретувати результати
При домашньому тестуванні необхідно дотримуватись інструкції. Наприклад, при використанні тест-смужок одна позначка означає відсутність менопаузи, а дві – її настання.
Якщо аналіз проводиться в лабораторних умовах, важливо враховувати референсні значення, які вказуються в результатах.
На основі тесту лікар зможе зрозуміти, чи почався клімакс, чи потрібне лікування або додаткові дослідження. У ряді випадків може бути рекомендована замісна гормональна терапія для полегшення симптомів менопаузи.