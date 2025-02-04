Дослідження науковців з Університету Південної Австралії, результати якого опубліковані в журналі International Journal of Gynecological Cancer, застосовувало методи машинного навчання для виявлення зв’язку між раком яєчників і різними факторами, передає 24 Канал.

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Нове дослідження жіночого здоровʼя

Аналізувалися дані 222 тисяч жінок із Біобанку Великої Британії, у яких був діагностований рак. Щоб зменшити ймовірність хибних кореляцій, дослідники використовували логістичну регресію з багатьма змінними.

Результати показали, що жінки, які народили двох або більше дітей, на 39% рідше стикалися з раком яєчників порівняно з тими, хто взагалі не народжував.

Оральні контрацептиви захищають від раку

Також дослідження встановило, що жінки, які приймали оральні контрацептиви, хворіли на рак яєчників на 26% рідше, ніж ті, хто не використовував такі засоби. Особливо значним зниження ризику було у тих, хто почав приймати протизаплідні препарати після 45 років — у цьому випадку ймовірність захворювання зменшувалася на 43%.

Попри проведену роботу з виключення інших факторів, які могли б впливати на цю кореляцію, альтернативні причини знайти не вдалося. Дослідники дійшли висновку, що це може бути причинно-наслідковий зв’язок: менша кількість овуляцій, імовірно, знижує ризик розвитку раку яєчників.

Водночас вчені не досліджували, наскільки частота приймання протизаплідних засобів пов’язана з кількістю дітей. З інших досліджень відомо, що жінки, які перебувають у шлюбі, значно частіше використовують оральні контрацептиви, ніж ті, хто не перебуває в шлюбі. Таким чином, автори роботи підкреслюють, що потрібен глибший аналіз, щоб чітко відокремити вплив вагітності й пологів на ризик раку яєчників від дії протизаплідних засобів.

Профілактика раку

Окрім цього, дослідження виявило, що надмірна вага може трохи підвищувати ймовірність цього виду раку – до 28%. У світлі отриманих даних вчені припускають, що ризик раку яєчників можна зменшити штучно, наприклад, шляхом контролю ваги та кількості овуляцій. Цікаво, що необхідність управління кількістю пологів не обговорюється, ймовірно, через те, що цей фактор практично неможливо змінити в контексті сучасного способу життя.

Проблематика онкологічних захворювань залишається в центрі уваги наукової спільноти, оскільки через особливості сучасного способу життя їхня частота продовжує зростати, а вік пацієнтів із новими діагнозами поступово знижується. Попри досягнення в лікуванні раку, у розвинених країнах він досі займає перше місце серед причин смертності. Очікується, що в майбутньому ця ситуація може ще більше загостритися.