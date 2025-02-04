Исследование ученых из Университета Южной Австралии, результаты которого опубликованы в журнале International Journal of Gynecological Cancer, применяло методы машинного обучения для выявления связи между раком яичников и различными факторами, передает 24 Канал.

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Новое исследование женского здоровья

Анализировались данные 222 тысяч женщин из Биобанка Великобритании, у которых был диагностирован рак. Чтобы уменьшить вероятность ложных корреляций, исследователи использовали логистическую регрессию со многими переменными.

Результаты показали, что женщины, которые родили двух или более детей, на 39% реже сталкивались с раком яичников по сравнению с теми, кто вообще не рожал.

Оральные контрацептивы защищают от рака

Также исследование установило, что женщины, которые принимали оральные контрацептивы, болели раком яичников на 26% реже, чем те, кто не использовал такие средства. Особенно значительным снижение риска было у тех, кто начал принимать противозачаточные препараты после 45 лет - в этом случае вероятность заболевания уменьшалась на 43%.

Несмотря на проведенную работу по исключению других факторов, которые могли бы влиять на эту корреляцию, альтернативные причины найти не удалось. Исследователи пришли к выводу, что это может быть причинно-следственная связь: меньшее количество овуляций, вероятно, снижает риск развития рака яичников.

В то же время ученые не исследовали, насколько частота приема противозачаточных средств связана с количеством детей. Из других исследований известно, что женщины, состоящие в браке, значительно чаще используют оральные контрацептивы, чем те, кто не состоит в браке. Таким образом, авторы работы подчеркивают, что нужен более глубокий анализ, чтобы четко отделить влияние беременности и родов на риск рака яичников от действия противозачаточных средств.

Профилактика рака

Кроме этого, исследование выявило, что избыточный вес может немного повышать вероятность этого вида рака – до 28%. В свете полученных данных ученые предполагают, что риск рака яичников можно уменьшить искусственно, например, путем контроля веса и количества овуляций. Интересно, что необходимость управления количеством родов не обсуждается, вероятно, из-за того, что этот фактор практически невозможно изменить в контексте современного образа жизни.

Проблематика онкологических заболеваний остается в центре внимания научного сообщества, поскольку из-за особенностей современного образа жизни их частота продолжает расти, а возраст пациентов с новыми диагнозами постепенно снижается. Несмотря на достижения в лечении рака, в развитых странах он до сих пор занимает первое место среди причин смертности. Ожидается, что в будущем эта ситуация может еще больше обостриться.