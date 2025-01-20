Исследователи неоднократно подчеркивали тенденцию к "омоложению" рака. Новое исследование, в котором врачи проанализировали нынешнюю ситуацию с онкозаболеваниями в США и сделали прогноз на 2025 год, было опубликовано в журнале Американского онкологического общества (American Cancer Society, ACS), передает 24 Канал.

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Новое исследование рака

Специалисты прогнозируют, что в 2025 году в стране будет зарегистрировано более 2 миллионов новых случаев рака и более 618 тысяч случаев смерти от этого заболевания. Несмотря на тревожные цифры, статистика демонстрирует снижение онкологической смертности.

По данным ACS, благодаря сокращению курения, более раннему выявлению различных видов рака и совершенствованию методов лечения с 1991 года удалось предотвратить почти 4,5 миллиона случаев смерти.

Расовое различие в заболевании раком

Однако существуют и тревожные тенденции. В частности, коренные американцы и жители Аляски умирают от рака шейки матки, почек, печени и желудка в два-три раза чаще, чем белые американцы. Смертность от рака простаты, желудка и матки среди афроамериканцев также вдвое превышает таковую среди белых.

Гендерное различие в заболевании раком

Кроме того, у женщин США рак диагностируют в более молодом возрасте: растут показатели как среди женщин моложе 50 лет, так и в группе от 50 до 64 лет. Ранее уже отмечались более высокие темпы заболеваемости у женщин моложе 50 лет, но теперь разница стала почти двукратной. В 2021 году уровень онкозаболеваемости у женщин этой возрастной группы оказался на 82% выше, чем у мужчин, тогда как в 2002 году превышение составляло 51%.

Основной прирост наблюдается вследствие увеличения случаев рака груди и щитовидной железы у женщин. Кроме того, в 2021 году женщины до 65 лет впервые обошли мужчин того же возраста по количеству случаев рака легких.

В завершение авторы отчета подчеркнули, что хотя смертность от рака продолжает снижаться, дальнейшему прогрессу в этой области могут мешать неравенства в заболеваемости среди некоторых этнических групп и рост онкозаболеваний в более молодом возрасте, особенно у женщин.