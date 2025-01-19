Исследование, охватившее данные из 43 стран, стало первым масштабным анализом уровня заболеваемости раком толстой кишки среди лиц в возрасте от 20 до 49 лет.

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Эпидемиолог Михаэль Хоффмайстер из Немецкого центра исследования рака отметил, что ранее подобные исследования ограничивались отдельными регионами или странами. Новая работа демонстрирует глобальный характер проблемы.

Лидеры по уровню заболеваемости

Среди молодежи самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Южной Корее – 12,9 случаев на 100 000 человек. В Германии этот показатель составляет 7,7, а в индийском городе Ченнаи – 3,5.

В то же время риск развития рака толстой кишки среди пожилых людей остается значительно выше. Например, в Словакии уровень заболеваемости среди людей старше 50 лет достигает 192,5 случая на 100 000 человек – это самый высокий показатель среди исследуемых стран. Для сравнения, в Ченнае он составляет 27,5.

Заметьте. За последнее десятилетие количество случаев колоректального рака среди молодых людей выросло в 19 странах. Интересно, что в девяти из этих стран, в частности в Австралии, Дании, Германии, Великобритании, Канаде и США, заболеваемость среди пожилых оставалась стабильной или даже снижалась.

Причины роста заболеваемости среди молодежи

Пока что ученые не могут дать однозначного ответа, почему уровень заболеваемости раком толстой кишки среди молодежи растет. Однако существуют несколько теорий.

Пищевые привычки

Увеличение потребления фаст-фуда и обработанных продуктов с низким содержанием питательных веществ и высокой калорийностью может быть одним из факторов. Такое питание негативно влияет на здоровье кишечника.

Антибиотики и медикаменты

Частое использование антибиотиков в детстве, а также длительное медикаментозное лечение могут влиять на микрофлору кишечника. Нарушение ее баланса создает предпосылки для развития онкологических заболеваний.