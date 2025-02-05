Определить, наступила ли у женщины менопауза, можно с помощью специального теста. Его проводят или до начала климактерического периода, или при появлении первых признаков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Кому может быть полезен тест на менопаузу

Такое исследование рекомендовано женщинам, которые подозревают изменения в своем репродуктивном состоянии. Особое внимание стоит уделить тесту, если отсутствует беременность при желании забеременеть или наблюдаются новые, необычные симптомы, такие как:

нерегулярный цикл;

сухость слизистых;

приливы жара;

ощущение озноба;

ночная потливость;

расстройства сна;

перепады настроения;

снижение либидо;

увеличение массы тела;

выпадение волос;

сухость кожи;

потеря упругости груди.

Как подготовиться к тесту на менопаузу

Для домашнего выполнения теста особой подготовки не требуется. Однако при планировании исследования через медицинское учреждение целесообразно проконсультироваться с врачом. Он уточнит симптомы, изменения в организме, историю болезней, а также использование лекарств или средств контрацепции.

Если тест проводится на основе анализа крови, могут быть даны следующие рекомендации:

сдача крови натощак;

отмена гормональных препаратов за сутки до анализа;

избегание стрессов и физических нагрузок за несколько часов до исследования;

отказ от курения за несколько часов до сдачи крови.

Как проходит тест на менопаузу

Определение менопаузы, как и тесты на беременность, осуществляется двумя способами – по моче или по крови. Оба метода направлены на анализ уровня эстрадиола и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ).

Тест выполняется при наличии подозрительных симптомов. Идеально проводить его в первую неделю цикла. Для точности через неделю после первого анализа рекомендуется повторить исследование. Если цикл нерегулярный, тест может проводиться в любой день.

Как правильно интерпретировать результаты

При домашнем тестировании необходимо следовать инструкции. Например, при использовании тест-полосок одна отметка означает отсутствие менопаузы, а две – ее наступления.

Если анализ проводится в лабораторных условиях, важно учитывать референсные значения, которые указываются в результатах.

На основе теста врач сможет понять, начался ли климакс, требуется ли лечение или дополнительные исследования. В ряде случаев может быть рекомендована заместительная гормональная терапия для облегчения симптомов менопаузы.