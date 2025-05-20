Про це повідомив головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак в ефірі Суспільного, передає 24 Канал.

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Перевищення аміаку у воді

Захворілі мешкають у мікрорайоні Відрадний, де раніше фіксували скарги на якість води. Лабораторні аналізи виявили перевищення рівня аміаку у водопровідній воді – це може вказувати на її забруднення каналізаційними стоками. Крім того, у зразках була недостатня кількість осадкового хлору.

Після аналізу кожного випадку можемо припустити, що причиною інфікування стало одноразове потрапляння забрудненої води в мережу. Це могло статися через підтоплення – наразі з'ясовуємо, де саме,

— зазначив Чумак.

Важливо. Попри ситуацію, дослідження якості води тривають щоденно – наразі показники відповідають нормам.

Школи на дистанційному

Також перевіряють підприємця, який відповідав за харчування в школах, де захворіли учні. Заклади тимчасово перевели на дистанційне навчання.

Усі результати розслідування передаються до поліції, міської влади, Київводоканалу, Київводфонду та Держпродспоживслужби.

Зауважимо, станом на 20 травня у Києві підтверджено 76 випадків гепатиту А. У місті тривають виїзні тестування.