Об этом сообщил главный санитарный врач Киева Сергей Чумак в эфире Общественного, передает 24 Канал.

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Превышение аммиака в воде

Заболевшие живут в микрорайоне Отрадный, где ранее фиксировали жалобы на качество воды. Лабораторные анализы выявили превышение уровня аммиака в водопроводной воде – это может указывать на ее загрязнение канализационными стоками. Кроме того, в образцах было недостаточное количество осадочного хлора.

После анализа каждого случая можем предположить, что причиной инфицирования стало одноразовое попадание загрязненной воды в сеть. Это могло произойти из-за подтопления – сейчас выясняем, где именно,

- отметил Чумак.

Важно. Несмотря на ситуацию, исследования качества воды продолжаются ежедневно – пока показатели соответствуют нормам.

Школы на дистанционном

Также проверяют предпринимателя, который отвечал за питание в школах, где заболели ученики. Заведения временно перевели на дистанционное обучение.

Все результаты расследования передаются в полицию, городской власти, Киевводоканала, Киевводфонда и Госпродпотребслужбы.

Заметим, по состоянию на 20 мая в Киеве подтверждено 76 случаев гепатита А. В городе продолжаются выездные тестирования.