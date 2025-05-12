На відміну від інших форм гепатиту, гепатит А не переходить у хронічну форму, однак може спричинити серйозні ускладнення, особливо у людей із супутніми захворюваннями. Детальніше про захворювання розповідає 24 Канал.

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Як передається гепатит А

Найчастіше інфікування відбувається:

через вживання зараженої води або їжі (зокрема сирих овочів, фруктів, молюсків),

при використанні спільного посуду, рушників з хворим,

через контакт із зараженою людиною, особливо в умовах поганої гігієни,

у дитячих колективах, закладах громадського харчування, лікарнях, де порушуються санітарні норми.

Зауважте. Найчастіше хворіють діти, мандрівники в регіони з низьким рівнем гігієни, а також люди, які проживають у місцях зі спалахами інфекції.

Симптоми гепатиту А

Перші ознаки захворювання можуть з'явитися через 15-45 днів після зараження. Часто хвороба починається як звичайна застуда або розлад травлення.

Основні симптоми включають:

загальну слабкість, втому;

підвищену температуру;

втрату апетиту;

нудоту, блювання;

біль у животі (переважно у правому підребер’ї);

потемніння сечі, знебарвлення калу;

жовтяницю (пожовтіння шкіри, білків очей).

Зазвичай жовтяниця з'являється через кілька днів після появи загальних симптомів. У багатьох дітей хвороба може протікати безсимптомно або у легкій формі.

Наскільки небезпечний гепатит А У більшості випадків гепатит А закінчується повним одужанням без ускладнень. Проте в окремих випадках (особливо у людей похилого віку або з хворобами печінки) можливий розвиток гострої печінкової недостатності, яка становить загрозу для життя.

Лікування та профілактика гепатиту А

Специфічного лікування від гепатиту А немає. Основне завдання – підтримати організм і печінку до повного одужання.

Зазвичай призначають: постільний режим; дієту з виключенням жирного, смаженого, алкоголю; рясне пиття; препарати для підтримки печінки та поліпшення обміну речовин.

Госпіталізація потрібна лише у разі тяжкого перебігу або ускладнень. Запобігти гепатиту А можна, дотримуючись елементарних правил гігієни:

ретельно мити руки з милом після туалету, перед їжею та після контакту з продуктами;

вживати лише кип'ячену або бутильовану воду;

мити овочі та фрукти перед споживанням;

не купувати їжу в сумнівних місцях;

уникати контактів із хворими людьми;

вакцинуватися.

Важливо. Щеплення проти гепатиту А – це ефективний спосіб захисту, особливо для дітей, медичних працівників, працівників громадського харчування, туристів і військових. Вакцина формує тривалий імунітет і добре переноситься.