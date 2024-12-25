Безліч досліджень підтверджує, що дієти, багаті солоними продуктами, такими як мариновані овочі та солона або сушена риба, підвищують ймовірність виникнення раку шлунка та носогорла.

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Причина в солі, а не в рибі

Вчені виявили, що рак носогорла частіше зустрічається в певних регіонах Азії та Північної Африки в порівнянні з Європою та США. У ряді з цих регіонів популярні дієти з високим вмістом солоного м'яса, риби та маринованих продуктів.

Дослідження також показали, що китайці або люди китайського походження, які проживають в Європі або США, мають вищий ризик розвитку раку носогорла у порівнянні з представниками інших етнічних груп.

Проте основними факторами ризику є саме харчування та звички, а не етнічне походження. Крім того, надмірне споживання солі не лише може сприяти розвитку раку, але й призводити до підвищення артеріального тиску, що збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань та інсульту.

Чи слід зовсім відмовитися від солоної риби

Якщо вам подобається солона риба, немає потреби повністю від неї відмовлятися – час від часу можна себе побалувати. Однак рекомендується, щоб дорослі не споживали понад 5 – 6 грамів солі на день, що відповідає приблизно одній чайній ложці.

Для дітей норми споживання солі наступні:

від 1 до 3 років – не більше 2 г солі на день;

від 4 до 6 років – не більше 3 г солі на день;

від 7 до 10 років – не більше 5 г солі на день;

11 років і старше – не більше 6 г солі на день.

Чи потрібно відмовлятися від солі

Знижувати споживання солі дійсно потрібно. Проте слід врахувати, що значна частина споживаної солі надходить з упакованих продуктів і страв, приготованих у ресторанах, таких як піца, пироги, соуси, супи, маргарин, хліб, сухі сніданки та консервовані овочі.

Тому в магазині потрібно уважно читати етикетки та вибирати продукти зі зниженим вмістом натрію. Шукайте в супермаркетах товари з позначкою "без додавання солі" або "з низьким вмістом солі", вони містять менш як 120 міліграмів натрію на 100 грамів.