Секрет довгожителів у сніданку

Про це розповів у інтерв'ю CNBC дослідник довголіття Ден Бюттнер, який вивчає повсякденні звички мешканців Окінави (Японія), Сардинії (Італія) та інших "зон здорового старіння", передає 24 Канал.

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За словами Бюттнера, саме сніданок у цих регіонах найситніший прийом їжі. Далі, впродовж дня люди їдять менше, а вечеряють дуже рано — часто без перекусів до наступного ранку.

Є старе прислів'я: сніданок з'їж сам, обідом поділися з другом, вечерю віддай ворогу — воно абсолютно відповідає стилю життя довгожителів,

– зазначив дослідник.

Щоправда, типовий "американський" сніданок, як от тарілка пластівців з цукром, підсолоджені йогурти чи батончики – це точно не варіант сніданку жителів "блакитних зон". Ці продукти краще повністю виключити з раціону.

Як снідають у "блакитних зонах"

Натомість у раціоні довгожителів переважають боби, овочі, рис, фрукти, місо та овес. Сніданок тут більше схожий на обід, але з правильним балансом поживних речовин.

"Я сам щодня починаю з тарілки мінестроне з квасолею та овочами. А ще – рис із квасолею. Пропоную спробувати так харчуватись хоча б тиждень і відчути різницю", – порадив Бюттнер.