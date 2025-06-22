Секрет долгожителей в завтраке

Об этом рассказал в интервью CNBC исследователь долголетия Дэн Бюттнер, который изучает повседневные привычки жителей Окинавы (Япония), Сардинии (Италия) и других "зон здорового старения", передает 24 Канал.

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По словам Бюттнера, именно завтрак в этих регионах самый сытный прием пищи. Далее, в течение дня люди едят меньше, а ужинают очень рано - часто без перекусов до следующего утра.

Есть старая пословица: завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу - она абсолютно соответствует стилю жизни долгожителей,

– отметил исследователь.

Правда, типичный "американский" завтрак, вроде тарелки хлопьев с сахаром, подслащенные йогурты или батончики – это точно не вариант завтрака жителей "голубых зон". Эти продукты лучше полностью исключить из рациона.

Как завтракают в "голубых зонах"

Зато в рационе долгожителей преобладают бобы, овощи, рис, фрукты, мисо и овес. Завтрак здесь больше похож на обед, но с правильным балансом питательных веществ.

"Я сам каждый день начинаю с тарелки минестроне с фасолью и овощами. А еще – рис с фасолью. Предлагаю попробовать так питаться хотя бы неделю и почувствовать разницу", – посоветовал Бюттнер.