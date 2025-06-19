Об этом свидетельствует новое шестимесячное исследование под руководством доктора Кристины Петерсен из Университета штата Пенсильвания, в котором приняли участие 969 взрослых с лишним весом, передает 24 Канал.

Смотрите также Назвали самый вредный способ приготовления кофе

Детали исследования

Те, кто регулярно употреблял авокадо, сообщали о в среднем на 30 минут длиннее ночной сон. И это без увеличения общей калорийности рациона – авокадо заменило другие продукты.

Польза авокадо и влияние на качество сна ученые объяснили высоким содержанием питательных веществ, в частности:

магний – поддерживает глубокий сон;

триптофан – участвует в выработке мелатонина участвует в выработке мелатонина;

фолиевая кислота – помогает циркадным ритмам помогает циркадным ритмам;

клетчатка и полезные жиры – стабилизируют уровень сахара в крови;

калий – нормирует давление во время сна.

Также есть гипотеза, что мононенасыщенные жиры из авокадо помогают снизить воспаление, повысить чувствительность к инсулину и уравновесить уровень кортизола, который считают гормоном стресса.

Почему сон важен

Сон связывают со здоровьем сердечно-сосудистой системы. По данным CDC, недостаток сна может повышать риски сердечных приступов и инсультов. Поэтому, если с помощью питания можно улучшить качество сна, это хорошие новости.

В чем еще польза авокадо Участники исследования также получили более высокие оценки по качеству питания согласно диетическому индексу Life's Essential 8 и имели снижение уровня ЛПНП (так называемого "плохого" холестерина).

Несмотря на положительные результаты, ученые предостерегли, что их исследование основывается на субъективном анкетировании участников, которые только отчитывались о своем самочувствии. Для окончательных выводов требуется подтверждение с помощью трекеров сна.

Тем не менее, стоит попробовать добавить авокадо в рацион, чтобы на себе ощутить влияние этой привычки, отследить, улучшился ли сон и общее здоровье.

Что учесть

Если вы принимаете лекарства, в частности антикоагулянты, посоветуйтесь с врачом: авокадо содержит много витамина K. Для сохранения свежести держите спелые авокадо в холодильнике, а надрезанные - сбрызгивайте лимонным соком.

Авокадо не заменяет гигиену сна, но может стать легкой ежедневной привычкой, работающей на пользу вашему самочувствию.