Вагітність – це особливий етап в житті жінки. Але його можна зробити нестерпним, якщо вірити всім міфам і забобонам, які передаються з покоління в покоління, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.

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Непастеризовані молочні продукти та м’які сири

Чого слід уникати:

М’які сири з білою скоринкою (брі, камамбер) та блакитні сири (горгонзола, рокфор).

Непастеризоване молоко (коров’яче, козине або овече) та продукти з нього, такі як м’який козиний сир.

Чому це важливо:

Непастеризоване молоко може стати джерелом лістеріозу, який проявляється підвищеною температурою, головним і м’язовим болем, а також діареєю. Ця хвороба може викликати викидень або погіршити стан новонародженого. У м’яких сирах створюються сприятливі умови для розмноження бактерій, включаючи лістерії.

М’ясні продукти

Чого слід уникати:

Сирі та недостатньо приготовані м’ясні вироби, включаючи сирокопчені ковбаси (наприклад, салямі, чорізо).

Печінка та вироби на її основі, а також дичина (качка, куропатку).

Чому це важливо:

Сирокопчені ковбаси можуть містити паразитів, які викликають токсоплазмоз. Токсоплазмоз потенційно небезпечний для плода і може призвести до серйозних наслідків, включаючи сліпоту. Печінка містить багато вітаміну А, надмірна кількість якого може негативно вплинути на розвиток ембріона.

Яйця

Чого потрібно уникати:

Сирі або недостатньо приготовані яйця та страви з ними.

Чому це важливо:

Сирі яйця можуть містити сальмонелу, яка викликає неприємні симптоми: блювоту, діарею і зневоднення. Хоча сальмонельоз не є небезпечним для дитини, в рідкісних випадках, якщо мама хворіє під час пологів, інфекція може передатися малюкові.

Риба та морепродукти

Чого слід обмежити:

Жирна риба (форель, скумбрія) не більше двох порцій на тиждень.

Тунець – максимум два стейки або чотири консерви на тиждень.

Сиру риба та молюски.

Чому це важливо:

Деякі види риби містять високі рівні ртуті, що небезпечно для дитини. Крім того, сира риба може містити шкідливі мікроорганізми, що можуть викликати харчове отруєння.

Обережність із кофеїном, алкоголем та вітаміном А

Кофеїн. Вживати каву можна, але не більше 200 мг на день, що еквівалентно приблизно двом еспресо. Рекомендується також обмежити кількість чаю.

Алкоголь. Не існує безпечної кількості алкоголю під час вагітності. Зловживання ним може призвести до серйозних проблем у розвитку плода.

Вітаміни. Вагітним не рекомендується приймати високі дози полівітамінів або добавок з вітаміном А, оскільки це може негативно вплинути на розвиток ембріона. Рекомендується проконсультуватися з лікарем перед початком приймання будь-яких добавок.