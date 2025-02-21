Скринінг рекомендують жінкам віком від 65 років, а також жінкам молодшого віку, якщо в них настала менопауза, повідомляє 24 Канал з посиланням на USPSTF.

Також на тему Як вилікувати біль у горлі: найефективніші засоби

Кому потрібен скринінг

Це пов’язано з тим, що під час менопаузи в організмі знижується рівень естрогену – гормону, який відіграє важливу роль у збереженні міцності кісток, запобігаючи їхньому руйнуванню та уповільнюючи втрату кісткової маси. Зниження рівня естрогену значно прискорює ослаблення кісткової тканини, що робить жінок у цей період більш вразливими.

Щодо чоловіків, то наразі немає чітких рекомендацій. Науковці ще не дійшли однозначного висновку, чи є скринінг ефективним та виправданим для чоловіків.

Як проводять скринінг

Для діагностики остеопорозу зазвичай використовують метод денситометрії, який дозволяє визначити щільність кісткової тканини. Існує два основних варіанти цієї процедури:

Рентгенівська денситометрія: Використовується рентгенівський апарат для сканування. Пацієнт лягає на спеціальний стіл, над яким проходить апарат, що створює випромінювання. Отримані результати у вигляді зображення передають лікарю для аналізу. Ультразвукова денситометрія: Подібна до ультразвукового дослідження. Лікар проводить спеціальним апаратом по ділянці, яку потрібно обстежити, наприклад, кістці п’ятки. Результати також надходять до лікаря для оцінки.

Переваги скринінгу

Основна перевага скринінгу полягає у можливості виявлення остеопорозу на ранньому етапі його розвитку. Це дозволяє своєчасно розпочати лікування та знизити ризик переломів у майбутньому.

Недоліки скринінгу

Серед недоліків можна виділити два основних ризики:

Використання низького рівня радіації під час рентгенівської денситометрії, що може викликати занепокоєння у деяких пацієнтів.

Скринінг створює додаткове навантаження як на пацієнта, так і на медичну систему.

Таким чином, попри деякі обмеження, профілактичне обстеження є важливим кроком у виявленні та лікуванні остеопорозу.