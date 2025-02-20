Всі вони обіцяють максимально швидкий ефект: зняття болю та усунення подразнення, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS. Однак виникає питання: чи дійсно вони настільки ефективні, і чи варто витрачати на них гроші?

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Чому виникає біль у горлі

Основними причинами болю в горлі є віруси та бактерії:

Вірусна інфекція. Якщо слизова горла почервоніла, ковтання викликає дискомфорт, супроводжується нежитем і сльозотечею, то це вірусний фарингіт. Зазвичай він минає самостійно протягом п’яти днів.

Якщо слизова горла почервоніла, ковтання викликає дискомфорт, супроводжується нежитем і сльозотечею, то це вірусний фарингіт. Зазвичай він минає самостійно протягом п’яти днів. Бактеріальна інфекція. У разі сильного болю, нальоту на мигдалинах і високої температури йдеться про бактеріальне запалення, яке часто називають "стрептококовим горлом". У дорослих така проблема зустрічається лише в 10% випадків. Для лікування використовують антибіотики, призначені лікарем. Полегшення настає за кілька днів, але для повного одужання потрібно до десяти днів.

Як полегшити біль у горлі

При вірусній інфекції ефективними є час і відпочинок. Бактеріальну інфекцію лікують антибіотиками. Проте, як правило, людей найбільше турбує, як швидко зменшити біль.

Є кілька простих способів:

Спробуйте народні методи. Полоскання теплою соляною водою, рясне пиття та м’яка прохолодна їжа. Наприклад, можна обрати між картопляним пюре та морозивом – вибір за вами. Якщо домашні засоби не допомагають, приймайте знеболювальні препарати. Ібупрофен і парацетамол знижують біль і безпечні у використанні разом із антибіотиками. Льодяники для розсмоктування – один із найпростіших способів зменшити дискомфорт. Неважливо, чи вони містять цукор або активну речовину, полегшення настає у будь-якому разі. Проте краще обирати варіанти з ментолом: він охолоджує, знеболює та бореться з мікробами. Спреї для горла. Цей варіант часто згадується в рекомендаціях, хоча його ефективність викликає суперечки. У США, наприклад, спреї менш популярні, ніж таблетки та льодяники.

Що краще: таблетки, льодяники чи спрей

Наукові дослідження підтверджують, що таблетки ефективно знімають біль, хоча й досі незрозуміло, як саме вони діють. Їхня ефективність перевірена й доведена.

Спреї ж здаються зручним рішенням: вони діють локально й швидко, минаючи травну систему. Проте наукових доказів їхньої ефективності мало. Ба більше, дослідження показують, що льодяники справляються із болем краще.

Попри це, спреї залишаються популярними. Головне – обирати засоби із правильним складом.

Які компоненти шукати в складі спрею

Ефективність спрею безпосередньо залежить від його активних речовин. Ось основні з них:

Фенол . Виконує антисептичні та знеболювальні функції. Він викликає тимчасове оніміння обробленої ділянки.

. Виконує антисептичні та знеболювальні функції. Він викликає тимчасове оніміння обробленої ділянки. Бензокаїн . Гарний анальгетик, проте його використання у спреях пов’язане з ризиком розвитку метгемоглобінемії – стану, за якого кров втрачає здатність переносити кисень.

. Гарний анальгетик, проте його використання у спреях пов’язане з ризиком розвитку метгемоглобінемії – стану, за якого кров втрачає здатність переносити кисень. Хлоргексидин . Цей антисептик показав свою ефективність при стрептококовій інфекції. Його часто застосовують у поєднанні з антибіотиками.

. Цей антисептик показав свою ефективність при стрептококовій інфекції. Його часто застосовують у поєднанні з антибіотиками. Бензидамін. Місцевий протизапальний засіб, ефективність якого підтверджена дослідженнями.

Отже, спреї можуть бути корисними, але до їхнього вибору потрібно підходити уважно, орієнтуючись на склад і рекомендації лікаря.