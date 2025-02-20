Все они обещают максимально быстрый эффект: снятие боли и устранение раздражения, сообщает 24 Канал со ссылкой на NHS. Однако возникает вопрос: действительно ли они настолько эффективны, и стоит ли тратить на них деньги?

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Почему возникает боль в горле

Основными причинами боли в горле являются вирусы и бактерии:

Вирусная инфекция. Если слизистая горла покраснела, глотание вызывает дискомфорт, сопровождается насморком и слезотечением, то это вирусный фарингит. Обычно он проходит самостоятельно в течение пяти дней.

Если слизистая горла покраснела, глотание вызывает дискомфорт, сопровождается насморком и слезотечением, то это вирусный фарингит. Обычно он проходит самостоятельно в течение пяти дней. Бактериальная инфекция. В случае сильной боли, налета на миндалинах и высокой температуры речь идет о бактериальном воспалении, которое часто называют "стрептококковым горлом". У взрослых такая проблема встречается лишь в 10% случаев. Для лечения используют антибиотики, назначенные врачом. Облегчение наступает за несколько дней, но для полного выздоровления нужно до десяти дней.

Как облегчить боль в горле

При вирусной инфекции эффективными являются время и отдых. Бактериальную инфекцию лечат антибиотиками. Однако, как правило, людей больше всего беспокоит, как быстро уменьшить боль.

Есть несколько простых способов:

Попробуйте народные методы. Полоскание теплой соляной водой, обильное питье и мягкая прохладная пища. Например, можно выбрать между картофельным пюре и мороженым – выбор за вами. Если домашние средства не помогают, принимайте обезболивающие препараты. Ибупрофен и парацетамол снижают боль и безопасны в использовании вместе с антибиотиками. Леденцы для рассасывания – один из самых простых способов уменьшить дискомфорт. Неважно, содержат ли они сахар или активное вещество, облегчение наступает в любом случае. Однако лучше выбирать варианты с ментолом: он охлаждает, обезболивает и борется с микробами. Спреи для горла. Этот вариант часто упоминается в рекомендациях, хотя его эффективность вызывает споры. В США, например, спреи менее популярны, чем таблетки и леденцы.

Что лучше: таблетки, леденцы или спрей леденцы

Научные исследования подтверждают, что таблетки эффективно снимают боль, хотя до сих пор непонятно, как именно они действуют. Их эффективность проверена и доказана.

Спреи же кажутся удобным решением: они действуют локально и быстро, минуя пищеварительную систему. Однако научных доказательств их эффективности мало. Более того, исследования показывают, что леденцы справляются с болью лучше.

Несмотря на это, спреи остаются популярными. Главное – выбирать средства с правильным составом.

Какие компоненты искать в составе спрея

Эффективность спрея напрямую зависит от его активных веществ. Вот основные из них:

Фенол . Выполняет антисептические и обезболивающие функции. Он вызывает временное онемение обработанного участка.

. Выполняет антисептические и обезболивающие функции. Он вызывает временное онемение обработанного участка. Бензокаин . Хороший анальгетик, однако его использование в спреях связано с риском развития метгемоглобинемии – состояния, при котором кровь теряет способность переносить кислород.

. Хороший анальгетик, однако его использование в спреях связано с риском развития метгемоглобинемии – состояния, при котором кровь теряет способность переносить кислород. Хлоргексидин . Этот антисептик показал свою эффективность при стрептококковой инфекции. Его часто применяют в сочетании с антибиотиками.

. Этот антисептик показал свою эффективность при стрептококковой инфекции. Его часто применяют в сочетании с антибиотиками. Бензидамин. Местное противовоспалительное средство, эффективность которого подтверждена исследованиями.

Итак, спреи могут быть полезными, но к их выбору нужно подходить внимательно, ориентируясь на состав и рекомендации врача.