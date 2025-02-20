Все они обещают максимально быстрый эффект: снятие боли и устранение раздражения, сообщает 24 Канал со ссылкой на NHS. Однако возникает вопрос: действительно ли они настолько эффективны, и стоит ли тратить на них деньги?
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Почему возникает боль в горле
Основными причинами боли в горле являются вирусы и бактерии:
- Вирусная инфекция. Если слизистая горла покраснела, глотание вызывает дискомфорт, сопровождается насморком и слезотечением, то это вирусный фарингит. Обычно он проходит самостоятельно в течение пяти дней.
- Бактериальная инфекция. В случае сильной боли, налета на миндалинах и высокой температуры речь идет о бактериальном воспалении, которое часто называют "стрептококковым горлом". У взрослых такая проблема встречается лишь в 10% случаев. Для лечения используют антибиотики, назначенные врачом. Облегчение наступает за несколько дней, но для полного выздоровления нужно до десяти дней.
Как облегчить боль в горле
При вирусной инфекции эффективными являются время и отдых. Бактериальную инфекцию лечат антибиотиками. Однако, как правило, людей больше всего беспокоит, как быстро уменьшить боль.
Есть несколько простых способов:
- Попробуйте народные методы. Полоскание теплой соляной водой, обильное питье и мягкая прохладная пища. Например, можно выбрать между картофельным пюре и мороженым – выбор за вами.
- Если домашние средства не помогают, принимайте обезболивающие препараты. Ибупрофен и парацетамол снижают боль и безопасны в использовании вместе с антибиотиками.
- Леденцы для рассасывания – один из самых простых способов уменьшить дискомфорт. Неважно, содержат ли они сахар или активное вещество, облегчение наступает в любом случае. Однако лучше выбирать варианты с ментолом: он охлаждает, обезболивает и борется с микробами.
- Спреи для горла. Этот вариант часто упоминается в рекомендациях, хотя его эффективность вызывает споры. В США, например, спреи менее популярны, чем таблетки и леденцы.
Что лучше: таблетки, леденцы или спрей леденцы
Научные исследования подтверждают, что таблетки эффективно снимают боль, хотя до сих пор непонятно, как именно они действуют. Их эффективность проверена и доказана.
Спреи же кажутся удобным решением: они действуют локально и быстро, минуя пищеварительную систему. Однако научных доказательств их эффективности мало. Более того, исследования показывают, что леденцы справляются с болью лучше.
Несмотря на это, спреи остаются популярными. Главное – выбирать средства с правильным составом.
Какие компоненты искать в составе спрея
Эффективность спрея напрямую зависит от его активных веществ. Вот основные из них:
- Фенол. Выполняет антисептические и обезболивающие функции. Он вызывает временное онемение обработанного участка.
- Бензокаин. Хороший анальгетик, однако его использование в спреях связано с риском развития метгемоглобинемии – состояния, при котором кровь теряет способность переносить кислород.
- Хлоргексидин. Этот антисептик показал свою эффективность при стрептококковой инфекции. Его часто применяют в сочетании с антибиотиками.
- Бензидамин. Местное противовоспалительное средство, эффективность которого подтверждена исследованиями.
Итак, спреи могут быть полезными, но к их выбору нужно подходить внимательно, ориентируясь на состав и рекомендации врача.