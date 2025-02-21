Скрининг рекомендуют женщинам в возрасте от 65 лет, а также женщинам младшего возраста, если у них наступила менопауза, сообщает 24 Канал со ссылкой на USPSTF.

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Кому нужен скрининг

Это связано с тем, что во время менопаузы в организме снижается уровень эстрогена – гормона, который играет важную роль в сохранении прочности костей, предотвращая их разрушение и замедляя потерю костной массы. Снижение уровня эстрогена значительно ускоряет ослабление костной ткани, что делает женщин в этот период более уязвимыми.

Что касается мужчин, то пока нет четких рекомендаций. Ученые еще не пришли к однозначному выводу, является ли скрининг эффективным и оправданным для мужчин.

Как проводят скрининг

Для диагностики остеопороза обычно используют метод денситометрии, который позволяет определить плотность костной ткани. Существует два основных варианта этой процедуры:

Рентгеновская денситометрия: Используется рентгеновский аппарат для сканирования. Пациент ложится на специальный стол, над которым проходит аппарат, создающий излучение. Полученные результаты в виде изображения передают врачу для анализа. Ультразвуковая денситометрия: Подобна ультразвуковому исследованию. Врач проводит специальным аппаратом по участку, который нужно обследовать, например, кости пятки. Результаты также поступают к врачу для оценки.

Преимущества скрининга

Основное преимущество скрининга заключается в возможности выявления остеопороза на раннем этапе его развития. Это позволяет своевременно начать лечение и снизить риск переломов в будущем.

Недостатки скрининга

Среди недостатков можно выделить два основных риска:

Использование низкого уровня радиации во время рентгеновской денситометрии, что может вызвать беспокойство у некоторых пациентов.

Скрининг создает дополнительную нагрузку как на пациента, так и на медицинскую систему.

Таким образом, несмотря на некоторые ограничения, профилактическое обследование является важным шагом в выявлении и лечении остеопороза.