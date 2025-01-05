Що таке циркадні ритми

Циркадні ритми – фізичні, психологічні та поведінкові зміни, які мають 24-годинний цикл. Їх вивчає хронобіологія, наука, що досліджує циклічні біологічні процеси, повідомляє 24 Канал з посиланням на NIH.

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Регуляція циркадних ритмів здійснюється через внутрішні біологічні годинники. Основним "диригентом" є супрахіазматичне ядро, розташоване в гіпоталамусі. Ця структура складається з 20 000 нейронів, які отримують сигнали про світло через зорові нерви від сітківки ока.

Коли світло потрапляє на сітківку, рецептори сприймають його і передають сигнал до гіпоталамуса. У відповідь на цей імпульс гіпоталамус гальмує вироблення мелатоніну в епіфізі, оскільки ще рано спати, і активує травлення. Вночі ж все відбувається навпаки.

Ці головні години синхронізуються з зовнішнім середовищем, підлаштовуючи внутрішні процеси. У минулому це було життєво важливо для виживання: при світлі легше помітити загрозу й уникнути небезпеки, на відміну від темряви. Тому день відведений для активності, а ніч – для відновлення та відпочинку.

Генетика циркадних ритмів

Окрім основних біологічних годин, існують периферичні, які працюють згідно з головними, але можуть функціонувати і автономно. Навіть при порушенні зв'язку між центральною і периферичною системою циркадний механізм продовжує діяти, оскільки біологічні години закодовані в ДНК клітин різних органів і тканин.

Гени, пов'язані з циркадними ритмами – це ділянки ДНК, що містять інформацію про роботу білків, необхідних для цих процесів. Цикли у різних людей можуть відрізнятися, оскільки синтез білків відбувається по-різному. Крім того, можливі мутації, які можуть порушити ритми: деякі розлади сну можуть передаватися у спадок.

Циркадні ритми — це не лише про сон

Циклічність стосується не лише циклу сну і бадьорості, а й таких процесів, як температура тіла, піки гормональних викидів, артеріальний тиск, метаболізм, відновлення тканин, психічний стан і навіть консолідація пам'яті – процес переходу інформації з короткочасної пам'яті в довготривалу.

Світло – не єдиний фактор, що впливає на циркадні ритми. Температура навколишнього середовища, режим харчування, соціальні взаємодії та фізична активність також мають вагомий вплив на циклічні процеси в організмі.

Соціальне життя іноді вносить зміни, до яких адаптуються наші внутрішні години, при цьому ритми не порушуються, і зміна однієї фази циклу на іншу триває. Прикладом таких зовнішніх впливів є джетлаг, що виникає при зміні часового поясу під час авіаперельотів.