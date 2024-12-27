Карісса Гардинер з Дослідницького центру SPRINT провела метааналіз, вивчаючи вплив алкоголю на сон, про що повідомили в Австралійському католицькому університеті, передає 24 Канал.

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Алкоголь негативно впливає на сон

Як з'ясували науковці, навіть невеликі дози алкоголю – дві – три порції за три години до сну (приблизно літр пива або келих-два вина) – можуть значно погіршити якість сну.

Дослідження продемонстрували, що алкоголь порушує природні фази сну, знижуючи тривалість REM-сну, який є важливим етапом, пов'язаним зі сновидіннями та відновленням розумових функцій.

Крім того, вживання алкоголю може призвести до переривчастого і поверхневого сну, що, своєю чергою, негативно позначається на концентрацію, настрій та рівні енергії наступного дня.

Підтвердження попередніх висновків

Докторка Гардинер не зробила сенсаційних відкриттів, але вважала важливим нагадати про шкідливий вплив алкоголю на сон саме в цей період.

Під час свят важливо пам’ятати про те, як алкоголь впливає на ваш сон: чим більше ви п’єте, тим гіршим він стає. У цей час року люди часто збільшують як частоту, так і кількість спожитого алкоголю, не усвідомлюючи, що це погіршує якість їхнього сну,

– зазначила вона.

Сон – це основна тема її наукових досліджень. У своїй кандидатській роботі вона також вивчила вплив кофеїну на сон залежно від його кількості та часу приймання, і прийшла до висновку, що його краще замінити теакрином, який міститься в деяких видах чаю та кави, наприклад, у китайському чаї куча.