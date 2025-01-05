Что такое циркадные ритмы

Циркадные ритмы – физические, психологические и поведенческие изменения, которые имеют 24-часовой цикл. Их изучает хронобиология, наука, исследующая циклические биологические процессы, сообщает 24 Канал со ссылкой на NIH.

Также на тему Как алкоголь влияет на качество сна

Регуляция циркадных ритмов осуществляется через внутренние биологические часы. Основным "дирижером" является супрахиазматическое ядро, расположенное в гипоталамусе. Эта структура состоит из 20 000 нейронов, которые получают сигналы о свете через зрительные нервы от сетчатки глаза.

Когда свет попадает на сетчатку, рецепторы воспринимают его и передают сигнал в гипоталамус. В ответ на этот импульс гипоталамус тормозит выработку мелатонина в эпифизе, поскольку еще рано спать, и активирует пищеварение. Ночью же все происходит наоборот.

Эти главные часы синхронизируются с внешней средой, подстраивая внутренние процессы. В прошлом это было жизненно важно для выживания: при свете легче заметить угрозу и избежать опасности, в отличие от темноты. Поэтому день отведен для активности, а ночь – для восстановления и отдыха.

Генетика циркадных ритмов

Кроме основных биологических часов, существуют периферические, которые работают согласно главным, но могут функционировать и автономно. Даже при нарушении связи между центральной и периферической системой циркадный механизм продолжает действовать, поскольку биологические часы закодированы в ДНК клеток различных органов и тканей.

Гены, связаны с циркадными ритмами – это участки ДНК, содержащие информацию о работе белков, необходимых для этих процессов. Циклы у разных людей могут отличаться, поскольку синтез белков происходит по-разному. Кроме того, возможны мутации, которые могут нарушить ритмы: некоторые расстройства сна могут передаваться по наследству.

Циркадные ритмы - это не только о сне

Цикличность касается не только цикла сна и бодрствования, но и таких процессов, как температура тела, пики гормональных выбросов, артериальное давление, метаболизм, восстановление тканей, психическое состояние и даже консолидация памяти – процесс перехода информации из кратковременной памяти в долговременную.

Свет – не единственный фактор, влияющий на циркадные ритмы. Температура окружающей среды, режим питания, социальные взаимодействия и физическая активность также имеют весомое влияние на циклические процессы в организме.

Социальная жизнь иногда вносит изменения, к которым адаптируются наши внутренние часы, при этом ритмы не нарушаются, и смена одной фазы цикла на другую продолжается. Примером таких внешних воздействий является джетлаг, возникающий при смене часового пояса во время авиаперелетов.