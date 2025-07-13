Чому корисний аґрус?
10 науково обґрунтованих причин, чому варто додати аґрус до щоденного раціону, наводить 24 Канал з посиланням на рекомендації дієтологів.
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- Аґрус зміцнює імунітет
Ягоди містять високу дозу вітаміну C – потужного антиоксиданта, який допомагає організму боротися з інфекціями та запаленнями. Регулярне вживання аґрусу може підтримувати імунну систему у сезон застуд.
- Покращує здоров'я серця
Аґрус містить поліфеноли та флавоноїди, які сприяють зниженню кров'яного тиску, зменшенню запалення в судинах і зниженню ризику серцево-судинних хвороб.
- Підтримує мозок і когнітивну функцію
Завдяки антиоксидантам та вітамінам групи B, аґрус позитивно впливає на роботу мозку, концентрацію, пам’ять і навіть може зменшувати ризик вікових когнітивних порушень.
- Регулює рівень цукру в крові
У ягодах міститься клітковина та хром, які допомагають стабілізувати рівень глюкози. Це особливо корисно для людей з предіабетом або діабетом 2 типу.
- Потужна антиоксидантна дія
Аґрус містить вітамін С, антоціани, кверцетин і еллагову кислоту — сполуки, які захищають клітини від ушкоджень і передчасного старіння.
- Підтримує здоров'я печінки
Дослідження показують, що аґрус сприяє детоксикації печінки, допомагає зменшити жирову інфільтрацію та захищає від оксидативного стресу.
- Покращує травлення
Аґрус — чудове джерело розчинної та нерозчинної клітковини, яка стимулює роботу шлунково-кишкового тракту, покращує перистальтику та запобігає закрепам.
- Зміцнює кістки
Ягода містить кальцій, фосфор та вітамін К, які підтримують здоров'я кісткової тканини та зменшують ризик остеопорозу.
- Позитивно впливає на зір
Завдяки вітаміну А та каротиноїдам, аґрус допомагає зберегти зір, зменшує ризик катаракти та вікової дегенерації сітківки.
- Підтримує здорову шкіру
Аґрус має природні антиоксиданти, які зменшують запалення, покращують вироблення колагену і сприяють чистій, сяючій шкірі.