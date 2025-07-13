Почему полезен крыжовник?
10 научно обоснованных причин, почему стоит добавить крыжовник в ежедневный рацион, приводит 24 Канал со ссылкой на рекомендации диетологов.
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- Крыжовник укрепляет иммунитет
Ягоды содержат высокую дозу витамина C – мощного антиоксиданта, который помогает организму бороться с инфекциями и воспалениями. Регулярное употребление крыжовника может поддерживать иммунную систему в сезон простуд.
- Улучшает здоровье сердца
Крыжовник содержит полифенолы и флавоноиды, которые способствуют снижению кровяного давления, уменьшению воспаления в сосудах и снижению риска сердечно-сосудистых болезней.
- Поддерживает мозг и когнитивную функцию
Благодаря антиоксидантам и витаминам группы B, крыжовник положительно влияет на работу мозга, концентрацию, память и даже может уменьшать риск возрастных когнитивных нарушений.
- Регулирует уровень сахара в крови
В ягодах содержится клетчатка и хром, которые помогают стабилизировать уровень глюкозы. Это особенно полезно для людей с предиабетом или диабетом 2 типа.
- Мощное антиоксидантное действие
Крыжовник содержит витамин С, антоцианы, кверцетин и эллаговую кислоту - соединения, которые защищают клетки от повреждений и преждевременного старения.
- Поддерживает здоровье печени
Исследования показывают, что крыжовник способствует детоксикации печени, помогает уменьшить жировую инфильтрацию и защищает от оксидативного стресса.
- Улучшает пищеварение
Крыжовник - прекрасный источник растворимой и нерастворимой клетчатки, которая стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает перистальтику и предотвращает запоры.
- Укрепляет кости
Ягода содержит кальций, фосфор и витамин К, которые поддерживают здоровье костной ткани и уменьшают риск остеопороза.
- Положительно влияет на зрение
Благодаря витамину А и каротиноидам, крыжовник помогает сохранить зрение, уменьшает риск катаракты и возрастной дегенерации сетчатки.
- Поддерживает здоровую кожу
Крыжовник имеет природные антиоксиданты, которые уменьшают воспаление, улучшают выработку коллагена и способствуют чистой, сияющей коже.