За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні близько одного мільйона людей живуть з епілепсією. Через недостатню обізнаність та страх перед діагнозом багато з них не звертаються за професійною допомогою.

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Водночас 70% пацієнтів з епілепсією можуть повністю контролювати стан за допомогою правильно підібраного лікування. Щоб підвищити рівень знань про цю хворобу та змінити ставлення суспільства до людей із таким діагнозом, ГО "Епіпросвіта" надає важливу інформацію про епілепсію, міфи, які її оточують, та рекомендації щодо правильної допомоги під час нападу.

Що таке епілепсія

Епілепсія – це хронічне неврологічне захворювання, яке може виникнути у будь-якому віці. Воно характеризується нападами, спричиненими аномальною електричною активністю мозку. Симптоми нападів можуть охоплювати судоми, тимчасову втрату свідомості, проблеми з мовленням чи порушення чутливості.

5 важливих фактів про епілепсію

Епілепсія є неврологічним захворюванням і не психічним, а також не впливає на розумові здібності людини. Епілепсія не передається від людини до людини – зараження неможливе. Під час нападу не можна класти до рота людини жодних предметів. Язик проковтнути неможливо, але сторонні предмети можуть завдати травм або перекрити дихання. Люди з епілепсією зовні нічим не відрізняються від інших. Не потрібно утримувати людину під час нападу. Найголовніше – забезпечити її безпеку, прибравши небезпечні предмети та підклавши щось м’яке під голову.

Як допомогти людині під час епілептичного нападу

Зафіксуйте час початку нападу.

Переконайтеся, що людині нічого не загрожує: приберіть гострі предмети, відсуньте її від небезпечних зон.

Підкладіть м’який предмет під голову, щоб уникнути травм.

Не намагайтеся вставляти якісь предмети до рота або розтискати щелепи.

Не стримуйте судоми та не тримайте людину – це може погіршити ситуацію.

Після завершення нападу допоможіть людині прийти до тями, будьте поруч, поясніть, що сталося, і запитайте, чи потрібна їй допомога.

Викличте швидку допомогу (103), якщо:

напад триває більш як 5 хвилин; людина травмувалася під час падіння; напади йдуть один за одним без перерви; це перший напад у житті.

Правильні дії можуть врятувати людині життя.