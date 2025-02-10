По данным Всемирной организации здравоохранения, в Украине около одного миллиона человек живут с эпилепсией. Из-за недостаточной осведомленности и страха перед диагнозом многие из них не обращаются за профессиональной помощью.
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В то же время 70% пациентов с эпилепсией могут полностью контролировать состояние с помощью правильно подобранного лечения. Чтобы повысить уровень знаний об этой болезни и изменить отношение общества к людям с таким диагнозом, ОО "Эпипросвита" предоставляет важную информацию об эпилепсии, мифы, которые ее окружают, и рекомендации по правильной помощи во время приступа.
Что такое эпилепсия
Эпилепсия – это хроническое неврологическое заболевание, которое может возникнуть в любом возрасте. Оно характеризуется приступами, вызванными аномальной электрической активностью мозга. Симптомы приступов могут охватывать судороги, временную потерю сознания, проблемы с речью или нарушения чувствительности.
5 важных фактов об эпилепсии
- Эпилепсия является неврологическим заболеванием и не психическим, а также не влияет на умственные способности человека.
- Эпилепсия не передается от человека к человеку – заражение невозможно.
- Во время приступа нельзя класть в рот человека никаких предметов. Язык проглотить невозможно, но посторонние предметы могут нанести травмы или перекрыть дыхание.
- Люди с эпилепсией внешне ничем не отличаются от других.
- Не нужно удерживать человека во время приступа. Самое главное – обеспечить его безопасность, убрав опасные предметы и подложив что-то мягкое под голову.
Как помочь человеку во время эпилептического приступа
- Зафиксируйте время начала приступа.
- Убедитесь, что человеку ничего не угрожает: уберите острые предметы, отодвиньте его от опасных зон.
- Подложите мягкий предмет под голову, чтобы избежать травм.
- Не пытайтесь вставлять какие-то предметы в рот или разжимать челюсти.
- Не сдерживайте судороги и не держите человека – это может ухудшить ситуацию.
- После завершения приступа помогите человеку прийти в себя, будьте рядом, объясните, что произошло, и спросите, нужна ли ему помощь.
Вызовите скорую помощь (103), если:
- приступ длится более 5 минут;
- человек травмировался во время падения;
- приступы идут один за другим без перерыва;
- это первый приступ в жизни.
Правильные действия могут спасти человеку жизнь.