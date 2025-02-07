Основная цель диеты – исключить из рациона продукты, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка. К таким продуктам относятся острая, кислая пища, алкоголь и напитки с кофеином, сообщает 24 Канал со ссылкой на Verywell Health.

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Диета при гастрите

Хотя сама диета не может вылечить гастрит, поскольку заболевание возникает не только из-за неправильного питания, она способна значительно облегчить симптомы и замедлить прогрессирование болезни.

Продолжительность соблюдения диеты зависит от различных факторов:

причина возникновения гастрита;

длительность заболевания;

наличие и степень выраженности симптомов;

дополнительные методы лечения, назначенные врачом.

При остром гастрите диеты обычно придерживаются в течение нескольких недель или месяцев, пока не пройдет обострение. В случае хронического гастрита диета может быть нужна до нескольких лет.

Что нельзя есть при гастрите

Некоторых продуктов лучше избегать, чтобы не ухудшать состояние.

Овощи и фрукты. Кислые плоды, такие как цитрусовые, а также овощи, например, помидоры, красный перец и лук, могут раздражать желудок.

Зерновые. Кукуруза и продукты на ее основе часто провоцируют симптомы и ухудшают самочувствие.

Белковая пища. Красное мясо содержит много насыщенных жиров, что способствует усилению симптомов гастрита. Орехи и семена также могут быть неприятными для желудка из-за высокого содержания жиров.

Сладости. Продукты с высоким содержанием жиров и сахара, включая выпечку, пирожные, шоколад и мороженое, могут вызвать обострение болезни.

Напитки. Не рекомендуется употреблять газированные, сладкие или энергетические напитки, кофе, алкогольные напитки (включая вино, пиво и коктейли), кислые соки (например, апельсиновый или томатный).

Что можно есть при гастрите

Разрешены практически все продукты, за исключением острых, кислых, слишком сладких, а также напитков с кофеином и алкоголя. Питание может включать бобовые, яйца, мед (как заменитель сахара), овощи и фрукты с низким уровнем кислотности, а также цельнозерновые крупы и блюда из них.

Польза диеты. Соблюдение этой диеты уменьшает раздражение слизистой желудка благодаря отказу от продуктов, которые могут обострять воспаление. Это помогает снизить неприятные симптомы и улучшить общее состояние организма.