Основна мета дієти – виключити з раціону продукти, які можуть подразнювати слизову оболонку шлунка. До таких продуктів належать гостра, кисла їжа, алкоголь та напої кофеїном, повідомляє 24 Канал з посиланням на Verywell Health.

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Дієта при гастриті

Хоча сама дієта не може вилікувати гастрит, оскільки захворювання виникає не тільки через неправильне харчування, вона здатна значно полегшити симптоми та сповільнити прогресування хвороби.

Тривалість дотримання дієти залежить від різних факторів:

причина виникнення гастриту;

тривалість захворювання;

наявність і ступінь вираженості симптомів;

додаткові методи лікування, призначені лікарем.

При гострому гастриті дієти зазвичай дотримуються протягом кількох тижнів або місяців, поки не мине загострення. У випадку хронічного гастриту дієта може бути потрібна до кількох років.

Що не можна їсти при гастриті

Деяких продуктів краще уникати, щоб не погіршувати стан.

Овочі та фрукти. Кислі плоди, такі як цитрусові, а також овочі, наприклад, помідори, червоний перець і цибуля, можуть подразнювати шлунок.

Зернові. Кукурудза та продукти на її основі часто провокують симптоми та погіршують самопочуття.

Білкова їжа. Червоне м'ясо містить багато насичених жирів, що сприяє посиленню симптомів гастриту. Горіхи та насіння також можуть бути неприємними для шлунка через високий вміст жирів.

Солодощі. Продукти з високим вмістом жирів і цукру, включаючи випічку, тістечка, шоколад і морозиво, можуть викликати загострення хвороби.

Напої. Не рекомендується вживати газовані, солодкі або енергетичні напої, каву, алкогольні напої (включаючи вино, пиво та коктейлі), кислі соки (наприклад, апельсиновий або томатний).

Що можна їсти при гастриті

Дозволені практично всі продукти, за винятком гострих, кислих, надто солодких, а також напоїв з кофеїном і алкоголю. Харчування може включати бобові, яйця, мед (як замінник цукру), овочі та фрукти з низьким рівнем кислотності, а також цільнозернові крупи та страви з них.

Користь дієти. Дотримання цієї дієти зменшує подразнення слизової шлунка завдяки відмові від продуктів, які можуть загострювати запалення. Це допомагає знизити неприємні симптоми та поліпшити загальний стан організму.