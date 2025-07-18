Що стало причиною масового отруєння в ресторані Кацуріна
Епідеміологи з’ясували, що усі постраждалі відвідували цей ресторан 14 – 15 липня. Пацієнти скаржилися на високу температуру (до 39 – 40 градусів за Цельсієм), нудоту, блювання, діарею, болі в животі та загальну слабкість, пише 24 Канал з посилання на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
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Лабораторні дослідження вже підтвердили у двох випадках наявність Salmonella enteritidis – небезпечного збудника гострих кишкових інфекцій. Епідеміологи опитали всіх пацієнтів і склали карти харчування. Ключовий висновок: усі 70 хворих їли десерт “Сінгапурський чізкейк”.
У межах розслідування спеціалісти взяли 16 зразків їжі, 30 змивів із поверхонь ресторану, а також проби води для мікробіологічного та вірусологічного аналізу. Перевірили й персонал закладу. 17 липня у ресторані провели повну дезінфекцію.
Як уникнути харчових отруєнь
- Обирайте лише перевірені заклади громадського харчування, звертайте увагу на чистоту приміщень, персоналу та умови зберігання продуктів.
- Не споживайте їжу зі зміненим запахом чи сумнівним смаком, а також продукти, які зберігалися без дотримання температурного режиму.
- Мийте руки з милом перед їжею, після туалету й після відвідування громадських місць.
Якщо ваш стан швидко погіршується, є висока температура, ознаки зневоднення та часте блювання – зверніться за медичною допомогою.