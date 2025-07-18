Що стало причиною масового отруєння в ресторані Кацуріна

Епідеміологи з’ясували, що усі постраждалі відвідували цей ресторан 14 – 15 липня. Пацієнти скаржилися на високу температуру (до 39 – 40 градусів за Цельсієм), нудоту, блювання, діарею, болі в животі та загальну слабкість, пише 24 Канал з посилання на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Лабораторні дослідження вже підтвердили у двох випадках наявність Salmonella enteritidis – небезпечного збудника гострих кишкових інфекцій. Епідеміологи опитали всіх пацієнтів і склали карти харчування. Ключовий висновок: усі 70 хворих їли десерт “Сінгапурський чізкейк”.

У межах розслідування спеціалісти взяли 16 зразків їжі, 30 змивів із поверхонь ресторану, а також проби води для мікробіологічного та вірусологічного аналізу. Перевірили й персонал закладу. 17 липня у ресторані провели повну дезінфекцію.

Як уникнути харчових отруєнь

Обирайте лише перевірені заклади громадського харчування, звертайте увагу на чистоту приміщень, персоналу та умови зберігання продуктів. Не споживайте їжу зі зміненим запахом чи сумнівним смаком, а також продукти, які зберігалися без дотримання температурного режиму. Мийте руки з милом перед їжею, після туалету й після відвідування громадських місць.

Якщо ваш стан швидко погіршується, є висока температура, ознаки зневоднення та часте блювання – зверніться за медичною допомогою.