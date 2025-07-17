Причини отруєння в ресторані Кацуріна

Причиною масового отруєння стала сальмонела – збудник, який часто спричиняє гострі кишкові інфекції, Про це у коментарі для ZAXID.NET. повідомив медичний директор лікарні Андрій Орфін, пише 24 Канал.

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Симптоми у всіх практично однакові: біль у животі, нудота, блювота, підвищена температура тіла, загальна слабість. У двох хворих виділено сальмонелу Ентерітіс, тож можна вважати, що саме вона стала причиною отруєння,

– прокоментував Андрій Орфін.

Що відомо про отруєння у ресторані Китайський Привіт

Відомо, що епіцентром отруєння став ресторан Китайський Привіт, власником якого є київський ресторатор і відомий фудблогер Міша Кацурін. Заклад відкрився лише 13 липня, одразу викликавши ажіотаж серед львів’ян. Примітно, що сам власник також опинився серед постраждалих і наразі перебуває під наглядом лікарів.

Перші випадки госпіталізації були зафіксовані 15 – 16 липня, спочатку йшлося про 12 осіб. Уже ввечері 16 липня кількість постраждалих зросла до 43, а на наступний ранок – до 56, з них 8 дітей.

Наразі спеціалісти Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України спільно із Держпродспоживслужбою проводять розслідування джерела інфекції та визначають, у яких саме продуктах містилася сальмонела.

Від результатів цієї перевірки залежить подальше розслідування та заходи щодо запобігання подібним інцидентам у майбутньому.