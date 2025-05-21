Нове дослідження, опубліковане в Journal of the American Heart Association, передає 24 Канал. Дослідники проаналізували раціон майже 2300 людей, які на момент початку спостережень не мали проблем із тиском. Впродовж 9 років учасники звітували про харчові звички, зокрема про джерела білка.

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Середньодобове споживання білків становило 68 грамів, із яких близько третини – рослинного походження.

Результат: кожні додаткові 20 грамів рослинного білка в раціоні зменшували ймовірність розвитку гіпертонії на 16%.

Чи всі рослинні продукти корисні

Однак дослідники застерігають: не всі рослинні продукти однаково корисні. Учасники, чиє меню містило велику кількість білкових продуктів, але включало чимало перероблених альтернатив (наприклад, фасовані "здорові" снеки або псевдокорисні напівфабрикати), мали вищий ризик гіпертонії.

"Ми фокусувалися саме на їжі, а не на добавках чи білкових порошках", – пояснила одна з авторок дослідження, докторка Марсія Отто з Техаського університету в Х'юстоні.

Вчені пояснили, що "тофу та рослинний бургер – це не одне й те саме". Рівень обробки відіграє критичну роль.

Небезпеки гіпертонії

Експерти нагадують, що гіпертонія – хронічний стан, який підвищує ризик серцевих нападів, інсультів та інших ускладнень. Майже половина дорослих у США уже стикається з цією проблемою. І хоча раніше вже доведено позитивний вплив дієти з низьким вмістом солі, нові дані свідчать: джерела білка також мають значення.

Найкращі джерела рослинного білка для здоров'я серця:

Квасоля, нут, сочевиця

Едамаме (зелені соєві боби)

Насіння (гарбузове, соняшникове, чіа, лляне)

Горіхи (волоські, мигдаль, кеш’ю)

Кіноа, вівсянка, гречка

Тофу, темпе, соєве молоко

Найбільше користі приносять продукти у природному вигляді або після мінімальної кулінарної обробки.