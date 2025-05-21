Новое исследование, опубликовано в Journal of the American Heart Association, передает 24 Канал. Исследователи проанализировали рацион почти 2300 людей, которые на момент начала наблюдений не имели проблем с давлением. В течение 9 лет участники отчитывались о пищевых привычках, в частности об источниках белка.

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Среднесуточное потребление белков составляло 68 граммов, из которых около трети – растительного происхождения.

Результат: каждые дополнительные 20 граммов растительного белка в рационе уменьшали вероятность развития гипертонии на 16%.

Все ли растительные продукты полезны

Однако исследователи предостерегают: не все растительные продукты одинаково полезны. Участники, чье меню содержало большое количество белковых продуктов, но включало немало переработанных альтернатив (например, фасованные "здоровые" снеки или псевдополезные полуфабрикаты), имели более высокий риск гипертонии.

"Мы фокусировались именно на еде, а не на добавках или белковых порошках", – объяснила одна из авторов исследования, доктор Марсия Отто из Техасского университета в Хьюстоне.

Ученые объяснили, что "тофу и растительный бургер – это не одно и то же". Уровень обработки играет критическую роль.

Опасности гипертонии

Эксперты напоминают, что гипертония – хроническое состояние, которое повышает риск сердечных приступов, инсультов и других осложнений. Почти половина взрослых в США уже сталкивается с этой проблемой. И хотя ранее уже доказано положительное влияние диеты с низким содержанием соли, новые данные свидетельствуют: источники белка также имеют значение.

Лучшие источники растительного белка для здоровья сердца:

Фасоль, нут, чечевица чечевица

Эдамаме (зеленые соевые бобы)

Семена (тыквенные, подсолнечные, чиа, льняные)

Орехи (грецкие, миндаль, кешью)

Киноа, овсянка, гречка

Тофу, темпе, соевое молоко

Больше всего пользы приносят продукты в естественном виде или после минимальной кулинарной обработки.