До такого висновку дійшли дослідники з Ліверпульського університету, презентуючи результати свого експерименту на Європейському конгресі з ожиріння в іспанській Малазі, інформує 24 Канал.

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Деталі дослідження

У дослідженні взяли участь 240 дітей віком від 7 до 15 років. Частині з них демонстрували 5-хвилинну рекламу продуктів з високим вмістом цукру, солі та жирів, інші ж переглядали нейтральний контент, не пов'язаний із їжею. Після цього всі діти могли обрати перекус, а згодом отримували повноцінний обід.

Ті, хто бачив рекламу фастфуду, з'їдали в середньому на 130 калорій більше, ніж інші – зокрема, на 58 калорій більше в перекусах і на 73 – під час основного прийому їжі,

– ідеться у висновках.

Зауважте. Цей ефект спостерігався незалежно від типу реклами (відео, аудіо, соцмережі, білборди) та навіть без показу конкретного продукту – достатньо було побачити бренд.

Дослідники додали, що це перше дослідження, яке підтверджує, що "навіть брендовий маркетинг без конкретної їжі може вплинути на апетит дітей". Особливе занепокоєння викликає те, що вплив реклами зберігається ще кілька годин після перегляду – аж до обіду.

Чому це важливі дані

Експерти у сфері громадського здоров'я вже б'ють на сполох. Адже діти виявляються беззахисними перед агресивним просуванням фастфуду.

Важливо, що нові обмеження у Великій Британії, які набудуть чинності з жовтня, передбачають заборону реклами шкідливої їжі до 21:00 на телебаченні та повну заборону в інтернеті. Але зовнішня реклама досі залишається легальною, якщо не демонструються конкретні продукти.

У МОЗ Британії очікують, що нові обмеження допоможуть запобігти щонайменше 20 тисячам випадків ожиріння та зекономлять країні до 2 мільярдів фунтів. Уряд закликає виробників зосередитись на просуванні корисніших альтернатив.