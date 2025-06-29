Це важливе дослідження у сфері репродуктивного здоров'я, пише The Guardian, інформує 24 Канал.

Дивіться також Смерть новонародженої в Одесі: відкрито провадження, медики озвучили причину



Як проводили дослідження

Команда науковців із Університету Ворвіка та університетських клінік Ковентрі та Ворикширу дослідила понад 1500 зразків біопсії, зібраних у 1300 жінок. Вони з'ясували, що у багатьох жінок, які зазнали повторних викиднів, слизова оболонка матки не функціонувала належним чином — зокрема, не відбувався повноцінний процес децидуалізації, що готує матку до вагітності.

Це означає, що навіть за відсутності проблем з ембріоном організм жінки може створювати нестабільне середовище, що підвищує ризик ранньої втрати вагітності.

Багатьом жінкам кажуть, що їм просто не пощастило. Але наше дослідження доводить, що іноді саме матка створює умови, які перешкоджають успішній вагітності ще до її настання,

– пояснила докторка Джоанн Мутер з медичного факультету Університету Ворвіка.

Тест допомагає виявити причини викиднів

На основі цих спостережень було створено тест, який аналізує стан слизової оболонки матки та дозволяє оцінити, наскільки вона готова до імплантації ембріона.

Однією з перших жінок, які випробували цей метод, стала Голлі Мілікуріс, яка пережила п'ять викиднів. Тест показав, що її маткова оболонка була недостатньо готова до вагітності. Після лікування вона змогла виносити і народити двох здорових дітей.

Дослідники наголосили, що це відкриття дає змогу виявити викидні, яких можна було б уникнути, і може кардинально змінити підхід до підтримки жінок із ризиком втрати вагітності. Крім того, це може дати відповідь на питання, чому деякі здорові ембріони не приживаються. Імовірно, причина саме в стані матки, а не генетиці.