Поліція відкрила провадження

Про це 26 червня повідомили у пресслужбі поліції Одеської області, передає 24 Канал. Зазначають, що із заявою до правоохоронців звернулася 25-річна матір померлої дитини. Слідчі встановлюють обставини події.

Дивіться також Трагедія в Одеському пологовому: жінка просила кесарів, дитина не вижила

У межах розслідування запланована низка експертиз. Наразі поліція кваліфікувала справу за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Санкція статті передбачає максимум 3 роки ув'язнення.

Що кажуть у пологовому

Директор медзакладу Ігор Шпак висловив співчуття родині та пояснив, що, за попередніми висновками, йдеться про рідкісне, але дуже небезпечне ускладнення – розрив судин пуповини, що призвів до гострої асфіксії плоду.

"У кінці першого періоду пологів виник інтернатальний дистрес плоду – гостра нестача кисню. Лікарі оперативно ухвалили рішення про екстрений кесарів розтин. Від моменту фіксації страждання до вилучення дитини минуло 15 хвилин", – пояснив він.

За результатами патологоанатомічного дослідження, дитина померла ще в утробі матері внаслідок гострої асфіксії, пов'язаної з кровотечею з ушкоджених судин пуповини.

Шпак наголосив, що подібне ускладнення неможливо передбачити за допомогою УЗД. Оскільки, за його словами, довжина пуповини не підлягає візуалізації, а сам розрив – рідкісний і стрімкий процес, який часто має фатальні наслідки.

В пологовому повідомили, що наразі триває внутрішнє розслідування від Департаменту охорони здоров'я. Його результати буде передано родині.

Що відомо про трагедію

Раніше 25-річна Олена Бойко, яка втратила доньку, оприлюднила власну версію подій. Вона стверджує, що вагітність проходила без ускладнень, аналізи були в нормі, а трагедії передував болісний внутрішній огляд у пологовому будинку.

Жінка розповідає, що після огляду у неї наступного дня почалася кровотеча. За її словами, лікарка запевнила, що це – "відійшли води", і вона приїхала в пологовий будинок. Перейми були сильними, і Олена просила про кесарів розтин, але, як вона стверджує, їй відмовили.

За словами Олени, після операції лікарі повідомили, що дитину врятувати не вдалося. Пізніше їй пояснили, що судини пуповини були розташовані неправильно, а її довжина становила лише 21 сантиметрів, через що і стався розрив.