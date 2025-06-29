Это важное исследование в сфере репродуктивного здоровья, пишет The Guardian, информирует 24 Канал.

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Как проводили исследования

Команда ученых из Университета Уорвика и университетских клиник Ковентри и Уорикшира исследовала более 1500 образцов биопсии, собранных у 1300 женщин. Они выяснили, что у многих женщин, подвергшихся повторным выкидышам, слизистая оболочка матки не функционировала должным образом - в частности, не происходил полноценный процесс децидуализации, что готовит матку к беременности.

Это означает, что даже при отсутствии проблем с эмбрионом организм женщины может создавать нестабильную среду, что повышает риск ранней потери беременности.

Многим женщинам говорят, что им просто не повезло. Но наше исследование доказывает, что иногда именно матка создает условия, которые препятствуют успешной беременности еще до ее наступления,

– объяснила доктор Джоанн Мутер с медицинского факультета Университета Уорвика.

Тест помогает выявить причины выкидышей

На основе этих наблюдений был создан тест, который анализирует состояние слизистой оболочки матки и позволяет оценить, насколько она готова к имплантации эмбриона.

Одной из первых женщин, испытавших этот метод, стала Холли Миликурис, которая пережила пять выкидышей. Тест показал, что ее маточная оболочка была недостаточно готова к беременности. После лечения она смогла выносить и родить двух здоровых детей.

Исследователи отметили, что это открытие позволяет выявить выкидыши, которых можно было бы избежать, и может кардинально изменить подход к поддержке женщин с риском потери беременности. Кроме того, это может дать ответ на вопрос, почему некоторые здоровые эмбрионы не приживаются. Предположительно, причина именно в состоянии матки, а не генетике.