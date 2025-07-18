Стартап активно просуває ідею народження "генетично благословеного" покоління. Засновниця проєкту – 30-річна Нур Сіддікі, заявила, що технологія допоможе зменшити ризики важких хвороб ще до народження дитини, пише The Washington Post, інформує 24 Канал.

Дивіться також Штучний інтелект допоміг подружжю стати батьками після 18 років безпліддя

Ба більше, інструменти компанії уже активно використовують клієнти. Як пише видання, серед перших користувачів послуги – Шивон Зіліс, мати чотирьох дітей Ілона Маска. Принаймні один із їхніх ембріонів, за даними джерел, проходив тестування в Orchid Health.

Генетична революція чи нова євгеніка?

Втім, такий прорив викликає не лише захоплення, а й дискусії. Біоетики та генетики ставлять під сумнів точність методики, яка базується лише на 5 клітинах ембріона. Скептики наголошують на ризиках хибних результатів, які можуть змусити батьків відмовитися від потенційно здорових ембріонів.

Окремо критикують проєкт і в контексті етичності. Мовляв, подібні методи можуть посилити соціальну нерівність, де доступ до "генетично кращих" дітей буде лише у найбагатших.

Зауважте. У відповідь на звинувачення, компанія запевнила, що не прогнозує інтелектуальні здібності дітей, а лише визначає ризики серйозних захворювань.

Втім це не єдині закиди компанії. Наукова спільнота також критикує і відсутність незалежної перевірки результатів. Мовляв заявлена точність скринінгу може не відповідати дійсності.

Водночас попри скандали та суперечки, стартап Orchid Health стає все популярнішим. І схоже, формується нова реальність, де батьки можуть "вибирати" майбутнє своїх дітей.