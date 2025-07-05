Проблема полягала в азооспермії – стані, за якого у спермі чоловіка відсутні сперматозоїди або їх надзвичайно мало, пише CNN, передає 24 Канал.

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Технологія STAR

Традиційні методи виявлення результату не давали. Але новітня система STAR, що використовує ШІ, змогла знайти три приховані сперматозоїди і саме вони стали шансом на довгоочікуване батьківство.

За словами директорa Центру доктора Зева Вільямса, для аналізу сперми система створює понад 8 мільйонів зображень, ідентифікує навіть одиничні клітини й ізолює їх для використання в процедурі ЕКЗ. Саме завдяки цій точності технологія стала проривом у лікуванні важких форм чоловічого безпліддя.

Перший у світі випадок

Жінка, якій вперше вдалося завагітніти, стала першою у світі пацієнткою, яка завагітніла саме завдяки STAR. Її історія – це не лише історія надії, а й приклад того, як штучний інтелект відкриває нові можливості там, де раніше шансів не було.